Selfmade-Markt geht in Brochenzell in die nächste Runde

Nach drei Jahren pandemiebedingter Pause steht am Sonntag, 23. Oktober, wieder ein großer Selfmade-Markt in Brochenzell an. Bis zu 60 Aussteller bieten an diesem Tag zwischen 11 und 17 Uhr selbstgemachte Waren aller Art in der Humpishalle in Brochenzell an. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, heißt es – von Kaffee, Kuchen, Brezeln, Saiten und anderem ist die Rede. Der Erlös aus dem Kuchenverkauf fließt der Kindertagesstätte Brochenzell zu. Zudem weist das Marktteam um Silvana Reiner auf die große Tombola hin.