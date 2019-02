Selbst Box für Einkaufswagen braucht Genehmigung

Die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt (TA) beginnt am Mittwoch, 13. Februar, um 17 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Auf den Bericht der Vorsitzenden Elisabeth Kugel folgt ein Bauantrag aus Gunzenhaus. Darin geht es um die Aufstockung und den Anbau an ein Wohngebäude mit Dachterrasse in der Cunzostraße. In der Oskar-Miller-Straße beantragt ein Lebensmittelmarkt eine Erweiterung – konkret: den Neubau einer Einkaufswagenbox.

Eine Bauvoranfrage aus der Andreas-Hofer-Straße rundet – abgesehen von den Regularien – die kurze Tagesordnung ab. Er zielt ab auf den Neubau von zwei Einfamilienhäusern mit Carport.