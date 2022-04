Seite an Seite in die Ausbildung

Jedes Jahr im November erhalten die kaufmännischen Auszubildenden und Studierenden der Dualen Hochschulen ihre Arbeitsverträge von der Stiftung Liebenau für den Herbst des Folgejahres. Bis zum ersten Arbeitstag liegen dann allerdings noch zehn Monate vor ihnen. Um diese lange Zeit zu nutzen, sei das so genannte „Patenprogramm“ entwickelt worden, heißt es in einer Mitteilung der Stiftung. Die Idee dahinter: Bereits vor dem offiziellen Start sollen die neuen Auszubildenden sowohl ihren Arbeitgeber als auch „ältere“ Auszubildende kennenlernen.

„Wir haben das Patenprogramm vor drei Jahren ins Leben gerufen. Schon im Vorfeld der Ausbildung wollten wir so die Möglichkeit schaffen, Kontakte zu anderen Auszubildenden zu ermöglichen“, erläutert Ausbildungsreferentin Johanna Feist-Wurm. Nach ihrer Aussage bekommen alle neuen Auszubildenden eine Patin oder einen Paten an die Hand.

Wie die Auszubildende zur Bürokauffrau, Madeleine Amann. Sie hat inzwischen ihr erstes Ausbildungsjahr fast hinter sich und erinnert sich an den ersten Kontakt zu ihrer Patin. „Vor der Ausbildung war ich sehr gespannt, was mich erwartet, und auch aufgeregt.“ Im Juni bekam sie einen Brief von Maren Lenz, die sich ihr als Ausbildungspatin vorgestellt hat. Sie sei damals im ersten Lehrjahr gewesen und habe Madeleine gut vermitteln können, wie die ersten Tage ablaufen würden. Sie tauschten direkt ihre Handynummern aus. Persönlich kennengelernt haben sie sich dann beim Einführungstag für neue Auszubildende und Dual-Studierende im September.

„Einen Begrüßungstag mit Infos rund um die Ausbildung hatten wir schon vor dem Patenprogramm“, sagt Feist-Wurm.. Neu sei, dass alle Paten ebenfalls dazu eingeladen werden. Nach dem offiziellen Teil stehe dann eine gemeinsame Unternehmung, wie zum Beispiel Minigolfen, an.

Mittlerweile ist Madeleine Amann selbst Patin und hat bereits zu „ihrer“ angehenden Auszubildenden Kontakt aufgenommen. „Ich gebe meine Erfahrungen gerne weiter, weil ich weiß, wie unsicher man sich am Anfang fühlt.“