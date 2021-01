Das Bauunternehmen Mathis in Meckenbeuren hat langjährige Mitarbeiter geehrt. Normalerweise geschieht dies bei der Weihnachtsfeier, die vergangenes Jahr aber wegen Corona ausfallen musste. Die Ehrungen wurden vor einigen Tagen auf dem Firmengelände in der Benzstraße nachgeholt, teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit.

Für 35-jährige Betriebszugehörigkeit wurde Robert Dämpfle geehrt. Er absolvierte bereits seine Ausbildung bei der Firma Mathis. 1996 legte er die Meisterprüfung im Maurerhandwerk ab. Seitdem engagiert sich Dämpfle laut Bericht „in einer Weise“ für die Firma, „die das übliche Maß bei Weitem übertrifft“. Durch seinen Fleiß sowie seine Fach- und Sozialkompetenz werde er respektiert und geschätzt. Er steht vor allem den jüngeren Mitarbeitern zur Seite.

Vor 25 Jahren trat Karl-Roland Peter in die Frima ein. Als gelernter Betonbauer eignete er sich schnell alle anderen Bereiche des Maurerhandwerks an. Ehrgeiz und fachliche Kompetenz zeichnen ihn aus. Seit einigen Jahren leitet Peter einen eigenen Bautrupp und ist inzwischen auch für größere Projekte verantwortlich.

Ebenfalls vor 25 Jahren trat Michael Marschall in den Betrieb ein. Als Quereinsteiger fügte er sich schnell in die Abläufe auf dem Bau ein. Nach einer abgeschlossenen Maurerlehre folgten mehrere Fortbildungen, bis hin zum geprüften Vorarbeiter im Hochbau. Somit ist Marschall in allen Bereichen des Betriebs verantwortlich und einsetzbar.

Seit 20 Jahren arbeitet Shaib Grajqevci als Bauhelfer bei der Firma Mathis. Durch seinen Einsatzwillen und seine Zuverlässigkeit ist auch er eine wichtige Stütze im Betrieb. Durch seine freundliche und humorvolle Art ist er überaus beliebt.