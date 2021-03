Seid mutig und stark: Rote Taschen als Symbol für das Selbstbewusstsein der Frauen

Unter dem Motto „Seid mutig und stark!“ haben die Frauenbeauftragten der Liebenauer Arbeitswelten am 8. März, dem Weltfrauentag, knallrote Stofftaschen an alle Beschäftigten der Werkstätten vor der Kantine in Liebenau verteilt. Die Taschen fanden reißenden Absatz und auch die männlichen Beschäftigten bekamen selbstverständlich eine Tasche, heißt es in der Pressemitteilung. Schließlich gehe es nicht nur um die Rechte der Frauen, sondern um Gleichberechtigung für alle. Gestaltet wurde die Tasche von Gruppenleiterin Shiu Yie Furze ganz individuell für die Stiftung Liebenau.

Zum ersten Mal fand dieses Jahr eine Aktion von Frauen mit Beeinträchtigungen zum Weltfrauentag statt, der offiziell von den Vereinten Nationen vor 100 Jahren eingeführt wurde. Denn auch noch 100 Jahre später sei es wichtig, die Aufmerksamkeit auf bestehende Diskriminierung und Ungleichheiten zu richten und dazu ermuntern, sich für eine Geschlechtergerechtigkeit einzusetzen, heißt es weiter.

Die gewählten Frauenbeauftragten vertreten die Interessen der weiblichen Werkstattbeschäftigten gegenüber der Werkstattleitung. Dabei geht es besonders um Fragen der Gleichstellung von Frauen und Männern und den Schutz vor körperlicher, sexueller und psychischer Belästigung oder Gewalt. Rund 45 Prozent der Beschäftigten in den Werkstätten der Stiftung Liebenau sind weiblich.