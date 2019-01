Seelsorgeeinheit entsendet 157 Sternsinger

„Ich wünsche euch ein gesegnetes Unterwegssein und viele offene Türen“, entsandte Pfarrer Josef Scherer gestern beim Gottesdienst in der St. Verena Kirche 157 Kinder und Jugendliche. Bis zum Dreikönigstag sind sie als Sternsinger in den drei Gemeinden der Seelsorgeeinheit Meckenbeuren unterwegs, um den Weihnachtssegen in die Häuser zu tragen und um Spenden zu bitten.

„Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit“ lautet das diesjährige Motto der Aktion Dreikönigssingen, der weltweit größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. Das durch die Sternsinger ersungene Geld kommt traditionell Kindern in armen Ländern zugute. Beispielland bei der diesjährigen Sternsingeraktion ist Peru. Die Spenden sollen in dem südamerikanischen Land vor allem Kindern mit geistiger oder körperlicher Behinderung zugutekommen.

Als Sternsinger würden die Kinder und Jugendlichen das Licht der Liebe Gottes weitertragen, das mit der Geburt Jesu an Weihnachten sichtbar geworden sei, so Pfarrer Josef Scherer in seiner Ansprache. Sein Dank richtete sich aber nicht nur an die Sternsinger, sondern auch an alle Begleiter und Unterstützer der Aktion.

Dass die Sternsinger in Kehlen, Brochenzell und Meckenbeuren mit Begeisterung ihre Aktion starteten und von einem guten Erfolg überzeugt sind, wurde im Gottesdienst beim Durchbuchstabieren des Wortes Peru einmal mehr deutlich. „R steht für uns für eventuellen Regen, Eis oder Schnee, aber dadurch lassen wir uns nicht behindern“, so einer der kleinen Könige.

In St. Maria Meckenbeuren ziehen 63 Sternsinger in 16 Gruppen von Haus zu Haus. In St. Verena Kehlen sind es 44 Kinder mit 22 Begleitern, in St. Jakobus Brochenzell 40 kleine Könige, die in 10 Gruppen um Hilfe für ihre Altersgenossen in Peru bitten. Auch die weit über 50 Begleiterinnen und Begleiter sind vom Erfolg der Sternsingeraktion 2019 überzeugt.

„Die Sternsingeraktion scheint immer noch ein Erfolgsmodell zu sein“, freut sich beispielsweise Jürgen Schimmels, der mit Stefan Rudhart das Dreikönigssingen in St. Maria organisiert, über die neu hinzugekommenen Sternsinger. Gerade in der heutigen Zeit sei es für die Kinder eine schöne Erfahrung, nicht nur zu nehmen, sondern auch etwas geben zu dürfen. Auf großzügige Spenden, wie auch auf Süßigkeiten als kleine Wegzehrung, freuen sich die Kinder allenfalls.

60 Jahre ist es her

An der ersten Sternsingeraktion beteiligten sich 1959 in der Bundesrepublik Sternsinger in 100 Pfarrgemeinden. Sie sammelten 90 000 Mark – was inflationsbereinigt in heutiger Währung etwa 208 000 Euro entspricht. Das Rekordergebnis stammt aus dem Vorjahr: Rund 48,8 Millionen Euro (Stand: 31. Juli) kamen 2018 zusammen.