Sechs neue Bootsführer im DLRG Bezirk Bodenseekreis

Bereits seit Anfang des Jahres fand unter der Leitung von Fabian Nickl, in der Kooperation mit dem DLRG Bezirk Ravensburg sowie dem DLRG Landesverband Württemberg, der Theorieunterricht statt. Um allen Corona-Auflagen gerecht zu werden, wurden die 30 Unterrichteinheiten unter höchstem Aufwand online durchgeführt. Durch ein Hygienekonzept konnten im Laufe des Jahres an insgesamt drei Praxisausbildungsterminen die Ausbildungsinhalten Ein- und Auswassern von Booten, Motorenkunde, Bootstechnik, Kenntnisse zu den verschiedenen Rettungs- und Schwimmwesten, Personenrettung sowie Technische Hilfeleistung praktisch vermittelt werden. Das Vertiefen der erlernten Kenntnisse und Fertigkeiten erfolgte in drei über den Bezirk Bodenseekreis verteilten Ausbildungsgruppen, in denen die Bootsführeranwärter auch ihre mindestens 15 Übungsfahrstunden durchführen konnten.

Zur Prüfung kam extra eine fünfköpfige Prüfungskommission des DLRG Landesverbands Württemberg in den Bodenseekreis. In einem theoretischen und fünf praktischen Prüfungsteilen mussten die Teilnehmer ihr Können unter Beweis stellen. Dabei wurden die zukünftigen Bootsführer in den Bereichen Motorenkunden, Seemannschaft, Rettungswesten sowie Fahrpraxis geprüft. Zum Abschluss mussten die Prüflinge in einer Einsatzübung, bei der in dieser Prüfung zwei verunglückte Segler gerettet und eine Jolle aufgestellt und geschleppt werden mussten, ihr Können zweimal unter Beweis stellen.

Wir gratulieren Alexander Bernhard, Nick Schäfer, Jens Kaboth, Marco Bublewitz, Simon Matzka und Tim Karstens zur bestandenen Bootsführerprüfung und wünschen allzeit eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. Im gleichen Zuge bedanken wir uns bei Fabian Nickl, der die Organisation und die Leitung dieser Ausbildung übernommen hat, allen begleitenden Bootsführern sowie dem Referat Boot des Landesverbands Württemberg für die reibungslose Zusammenarbeit. Ein besonderer Dank gilt Jürgen Bolz aus dem Bezirk Ravensburg, der den Bezirk Bodenseekreis als Ausbilder im Fachbereich Boot unterstützte und den Teilnehmern neben den Lehrinhalten auch wichtige Erfahrungen vermittelte.