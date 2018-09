Sechs Musiker lassen die Beatles im Kulturschuppen hochleben

Der Kulturkreis Meckenbeuren lädt für Samstag, 8. September, zur „Beatles Night“ mit Live-Musik und einer Video-Show in den Kulturschuppen am Gleis 1 in Meckenbeuren ein. Beginn ist um 20 Uhr. Sechs Musiker vom Bodensee spielen Beatles-Hits zum Tanzen, Mitsingen und Genießen – von „A Hard Days Night“ bis „Yesterday“. Die Gäste erleben eine packende Nacht, die über alle wichtigen Stationen der Beatles-Ära sogar bis in die Zeit der Beatles als Solokünstler hinein reicht, verspricht der Veranstalter. Karten sind im Vorverkauf zu zehn Euro erhältlich bei Schreibwaren Gresser, Telefon 07542/ 4711. An der Abendkasse kosten sie zwölf Euro. Foto: Veranstalter