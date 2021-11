Schwache Halbzeit kostet den SV Kehlen den Sieg

Es ist nicht gut gelaufen beim SV Kehlen am 13. Spieltag in der Fußball-Landesliga. Wollte man doch nach drei gewonnenen Spielen auf heimischen Rasen und dem Auswärtspunkt gegen Riedlingen mit einer druckvollen Spielweise antreten. „In der ersten Halbzeit haben wir komplett die Zweikämpfe vermissen lassen, haben nicht die zweite Welle gehabt und dann kriegt man halt dadurch auch die zwei Tore“, bedauerte SVK-Kapitän Maximilian Rieber nach dem Spiel.

Die Gäste aus Balingen dominierten das Spiel in der ersten Halbzeit. In der 26. Minute gelang Henry Seeger für die U23 des Regionalligisten das 1:0, vier Minuten später legte Tim Göttler zum 2:0 nach. Für die Gastgeber gab es bis dahin keine wirklichen Torchancen. Die gab es erst zum Ende der ersten Halbzeit – Kehlens Jan Mathis nutzte in der 39. Minute auch gleich die erste Torchance seiner Mannschaft zum 1:2.

In der Pause schaffte es SVK-Trainer Tobias Ullrich dann, seine Spieler in die Spur zu bringen: „Wir haben analysiert, was der Gegner im Endeffekt spielt und damit hatten sie, ehrlicherweise gesagt, in der zweiten Halbzeit nicht mehr so viel entgegenzusetzen gehabt“, meinte Ullrich. „Aber das war leider auch ihr Schlüssel zum Erfolg, dass die erste Halbzeit zu positiv für Balingen war.“ Die eindeutig angriffslustigeren Kehlener konnten drei hundertprozentige Torchancen in der zweiten Halbzeit nicht nutzen und verloren somit die Partie mit 1:2.

SV Kehlens Zugang und bislang bester Torjäger der Saison, Marko Föger, brachte es auf den Punkt: „Ganz klar: Das, was uns Woche für Woche Punkte kostet, ist, dass wir individuelle Fehler machen und dann nach 20 Minuten hinten liegen und 70 Minuten dem 0:2 hinterherrennen müssen. Was uns im Enddefekt jedes Mal das Genick bricht. Das ist sehr kräfteraubend und damit fehlt es uns hinten raus. So verlieren wir quasi in der ersten Halbzeit das Spiel“, sagte Kehlens Stürmer. „Wir hatten in der zweiten Halbzeit drei Torchancen, die wir hätten machen müssen. Die machen wir nicht und das ist das, was sich die ganze Saison schon bei uns durchzieht und deswegen stehen wir da, wo wir sind.“ Und das ist in der Landesliga bisher eben nur Tabellenplatz 17 mit neun Punkten.

Des einen Leid, des anderen Freud. Die TSG Balingen II kletterte mit dem Sieg in der Tabelle von Platz neun auf Platz sieben. Balingens Trainer Denis Epstein fand warme Worte für den Gastgeber: „Wir wussten, dass es ein relativ schwieriges Spiel wird, wenn man sich die Ergebnisse der Gegner angeschaut hat, waren es immer relativ knappe Ergebnisse mit einem Sieg gegen Laupheim, da gewinnt auch nicht jede Mannschaft dagegen. Deswegen wussten wir, dass es eine schwere Aufgabe wird. In der ersten Halbzeit haben wir ein gutes Spiel gemacht, bis auf das Gegentor relativ wenig zugelassen. Die Tore waren sehr schön rausgespielt. In der zweiten Halbzeit sind wir immer mehr unter Druck geraten, da haben auch die Kräfte ein bisschen nachgelassen. Dreimal haben wir Glück gehabt nach individuellen Fehlern, aber insgesamt glaube ich schon, dass es ein verdienter Sieg für uns war.“

Am kommenden Wochenende reist der SV Kehlen zum Auswärtsspiel zum TSV Trillfingen – der momentan mit Platz 19 Vorletzter ist. Dann will Ullrich, dass seine Spieler auf dem Rasen wieder Nadelstiche setzen: „Generell ist es so, dass wir gut stehen wollen und immer wieder den einen oder anderen Nadelstich setzen. Das hat gegen Balingen leider nur einmal geklappt. Wir müssen Punkte holen, am besten dreifach. Von daher ist die Marschroute für Trillfingen klar.“