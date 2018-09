Schussenderby endet ohne Sieger

Unentschieden haben sich der SV Kehlen und der FV Ravensburg am siebten Spieltag der Fußball-Landesliga. 1:1 hieß es am späten Samstagnachmittag nach 90 Minuten vor rund 250 Zuschauern auf dem SVK-Sportplatz. Beide Tore fielen kurz nach der Pause.

Die Gästeführung markierte Fabio Di Modugno, der erstmals von Beginn an im Dress der U23-Junioren auf den Platz stand, ein gutes Spiel ablieferte und gleich bei der ersten Aktion nach Wiederanpfiff allen Grund zur Freude hatte. Nach einem Freistoß von Tom Öhler von der rechten Seitenauslinie bekam Kehlen den Ball an der Strafraumgrenze nicht heraus. Di Modugno stand goldrichtig, zog ab und schoss an SVK-Schlussmann Serkan Ünal zum 1:0 ein.

Praktisch im direkten Gegenzug fiel der Ausgleich. Auf der rechten Seite bekam Benedikt Böhing an der Mittellinie den Ball zugespielt und passt weiter zu Jonas Klawitter. Der Ex-Ravensburger, wie zuvor schon Böning, hatte viel Platz und wurde nicht gestört. Sein herrliches Zuspiel ans Strafraumeck erwischte David Bernhard, der - unbedrängt von den beiden FV-Innenverteidigern Samuel Walter und Omar Bayo - nicht lang fackelte und sofort abzog. Flach rollte der Ball vorbei an Torhüter Sebastian Segbers zum 1:1 ins Netz.

Unterm Strich war das Remis nach 90 Minuten leistungsgerecht. Während vor der Pause die Gäste mehr Spielanteile hatten, kontrollierte Kehlen danach teilweise das Spiel, ohne allerdings in den entscheidenden Momenten torgefährlich zu agieren. „Wir können damit leben“, meinte FV-Coach Nectad Fetic nach der Partie. Sein Gegenüber, Kehlens Trainer Michael Steinmaßl, verwies auf die widrigen Platz- und Windverhältnisse hin, die es beiden Mannschaften schwermachten, ihr Spiel aufzuziehen.