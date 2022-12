Deshalb bleibt die Schussenbrücke in Kehlen bis März geschlossen

Das Ziel ist verfehlt, die Witterung hat nicht mitgespielt. Die Schussenbrücke in Kehlen kann nicht – wie erhofft – vor Weihnachten geöffnet werden. Vielmehr ist nochmals eine längere Wartezeit in Kauf zu nehmen. Ein Trostpflaster angesichts dessen: Der parallel verlaufende Steg für Fußgänger und Radfahrer lässt sich wieder nutzen, er wurde provisorisch freigegeben.

Was fehlt, ist der Feinbelag auf den neu aufgebauten Zufahrten und auf der Brücke selbst. Fünf Tage mehr an Zeit und passendem Wetter – dann wäre der Plan aufgegangen, heißt es aus dem Rathaus. „Wir waren zuversichtlich, dass die Temperaturen rechtzeitig steigen, aber es war in den letzten Tagen einfach noch zu kalt“, sagt die Tiefbauleiterin Ursel Braunger-Martin zu der Verschiebung, um die die Gemeinde herum zukommen hoffte. Nur: „Der Wintereinbruch hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Brücke ist zu kalt, der Asphalt hält darauf nicht“, so die stellvertretende Ortsbaumeisterin.

Abhängig von der Schließzeit der Asphaltmischwerke

Ein kleiner Schritt nur, der noch fehlt – freilich mit großer Auswirkung auf den Zeitplan: Wie die Gemeinde im Pressetext mitteilt, würden „jedes Jahr die Asphaltmischwerke kurz vor Weihnachten für Reparatur- und Revisionsarbeiten schließen“ und voraussichtlich erst im März wieder öffnen. Für Kehlen heiße dies: Selbst, wenn im Januar die Temperaturen mitmachen würden, könnte nicht asphaltiert werden, da in dieser Zeit kein Material hergestellt wird. Der Zeitplan verschiebt sich daher um etwa drei Monate. „Sobald die Asphaltmischwerke wieder öffnen, hat die Fertigstellung dieser Baumaßnahme absolute Priorität“, so Braunger-Martin.

Auswirkungen hat dies auf die Kehlener Bürgerinnen und Bürger samt Grundschule, SV Kehlen mit Vereinsheim, Hallennutzer plus ortsansässige Betriebe. „Es tut uns sehr leid, dass wir zu Weihnachten keine frohere Botschaft haben“, sagt Bürgermeister Georg Schellinger. „Uns ist bewusst, dass diese Verzögerung für alle Anlieger schwierig ist. Alle Beteiligten haben hart daran gearbeitet, um den Neubau diese Woche fertigzustellen. Aber die Witterung hat unsere Pläne durchkreuzt.“

Am Steg ist mit Unebenheiten zu rechnen

Die Zufahrten zur Schule, dem Parkplatz an der Halle und zum Friedhof können, wie bisher auch, genutzt werden. Die Fuß- und Radwegebrücke ist wieder geöffnet, aber noch nicht endgültig fertiggestellt. Mit Unebenheiten sei zu rechnen, die Gemeinde bittet um Vorsicht.

Und wenn es dann im Frühjahr soweit ist: Wie geht es nach der Freigabe verkehrsrechtlich weiter? Beantragt hat die Gemeinde bei der Straßenverkehrsbehörde, dass die Tonnage-Beschränkung auf 7,5 Tonnen bestehen bleibt – dass also kein Schwerlastverkehr durch den Ort rollt (abgesehen von Lieferanten).

Erst Brochenzeller Brücke, dann Umgestaltung Ortsdurchfahrt

Nichts mehr tun wird sich voraussichtlich an der Bahnkuppe. Die Deutsche Bahn zieht aktuell offenbar keine weitere Maßnahme in Betracht – daher soll aus Sicht der Gemeinde Tempo 20 und ein Querungsverbot für Fahrzeuge mit mehr als zehn Metern Länge fortbestehen.

Was die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt angeht, wie sie im Sommer 2020 bei der Unterschriftenaktion „Weniger Verkehr bei uns in Kehlen“ gefordert wurde, verweist Lisa Heinemann darauf, dass dies in der mittelfristigen Finanzplanung 2025 vorgesehen sei. Die Umsetzung hängt der Pressesprecherin der Gemeinde zufolge vom Fortgang bei der Schussenbrücke in Brochenzell ab.Für sie steht ebenfalls eine Sanierung im Raum (durch das Land), bei der freilich der Zeitplan noch nicht einmal in Umrissen bekannt ist. Klar ist: Wenn die Brochenzeller Brücke gesperrt wird, muss Kehlen offen und ohne Baumaßnahmen sein. Erst danach lasse sich an die Ortsdurchfahrt Kehlen denken, so Lisa Heinemann.