Schussenbole stimmen sich auf fröhlichen Spätsommer ein

Die Narrenzunft Schussenbole Kehlen hat die Sommerpause beendet und stimmt sich auf einen fröhlichen Spätsommer ein. Den hat am Montagabend der Stammtisch eingeläutet, bei dem es diesmal zum Kegeln in die Gaststätte Goißbock ging.

Terminiert ist auch das Grill- und Helferfest, das am Samstag, 14. September, an der Zunftstube steigt. Im Vorfeld besuchen die Narren ab 15 Uhr das Vereins- und Bürgerschießen der Schützenabteilung des SV Kehlen. Treffpunkt ist am Feuerwehrhaus in Kehlen, um eine Anmeldung bis spätestens 10. September bei Simon Baur wird gebeten.

Ab Oktober findet wieder das Training für die Kids der Fratzengarde statt. Die Trainerinnen Mara, Jenny und Sarah würden sich sehr über viele Kinder im Alter von drei bis acht Jahren freuen, teilt die Zunft mit. Probe ist immer montags von 17 bis 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus. Eine Anmeldung ist möglich unter fratzengarde@nz-kehlen.de.

Und dann ist da noch die erste Halloween Party, zu der alle Teens zwischen elf und 16 Jahren von der Jugendgruppe der Schussenbole eingeladen sind. Vormerken lässt sich als Datum: Donnerstag, 31. Oktober, um 17 Uhr in der Karl-Brugger-Halle in Kehlen.

Auf dem Programm steht dann der Vorschau zufolge eine Kostümprämierung mit tollen Preisen samt gruselig schauriger Partystimmung mit DJ Dee bis 22 Uhr. Jeder, der verkleidet kommt, erhält ein Freigetränk.