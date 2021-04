Schussen strebt offenbar zurück ins alte Bett

Von Schwäbische Zeitung

Ein Auto ist am Dienstag um kurz nach 7 Uhr mit einem Notarztwagen auf der Kreuzung Zeppelinstraße/ Granheimer Straße in Mengen zusammengestoßen. Der Notarztwagen kam mit Sondersignal von der Pfullendorfer Straße her und nahm der Autofahrerin im Kreuzungsbereich die Vorfahrt. Verletzt wurde niemand. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro.