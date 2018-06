Schulwegtraining mit Käpt’n Blaubär

Die Sicherheit der Kinder hat das Ravensburger Spieleland im Blick und lädt am 30. September und 1. Oktober zu den Internationalen Verkehrssicherheitstagen 2017 ein. Mit im Boot von Käpt’n Blaubär sind das Polizeipräsidium Konstanz, die Unfallkasse Baden-Württemberg, die Deutsche Verkehrswacht Bodenseekreis, die AOK und „MobileKids“ von Daimler. Experten also, die genau wissen, welche Gefahren auf die ABC-Schützen lauern.

„Wir widmen uns heute wieder der Sicherheit der Kinder“, versicherte Geschäftsführer Carlo Horn am Mittwoch im Pressegespräch und freute sich auf das besondere Highlight im Spielelandjahr, das in diesem Jahr bereits zum 15. Mal stattfindet. „Damals war alles noch locker und einfach“, schaute er zurück, wohlwissend, „dass heute allein der Gang zur Schule am Morgen schon viel größere Gefahren birgt“. Erstklässler aus Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz sind dazu eingeladen und als ganz besonderes Erlebnis gibt’s vom Spieleland ein Live-Konzert mit Kinderhit-Sänger Volker Rosin obendrauf.

Ein „Highlight“ sind diese Verkehrssicherheitstage auch für die Polizei, versicherte der Leiter des Referats Prävention beim Polizeipräsidium Konstanz, Harald Müller, am Mittwoch. Die angenehme Atmosphäre ohne Zeitdruck, zusammen mit Kindern und Eltern sei sehr hilfreich, um Gefahren bewusst zu machen. Denn die „Verkehrssituation wird immer dichter und komplexer“. Er wird auf die E-Mobilität hinweisen, die „lautlos“ große Gefahren berge und die Trendfahrzeuge, vom Roller bis zum Hoverboard, weil nicht „alles zulässig ist, was man so kaufen kann“.

„Schütze Dein Bestes“ heißt es dann bei der Helmberatung der Polizei, die in Kooperation mit der Verkehrswacht eindrucksvoll zeigen wird, wie wichtig die richtige Wahl beim Fahrradhelm ist. Im Fahrradsimulator kann die Reaktion getestet werden und bei der Unfallkasse wartet das Helm-Glücksrad. Wie man Gefahren erkennt, zeigt der Verkehrs-Kasper und in der „MobileKids“-Verkehrsschule von Daimler lernen Kinder die Regeln im Straßenverkehr und machen ihren ersten Führerschein. „Dann sind sie alle sechs Jahre alt und dürfen zum ersten Mal daran teilnehmen“, freut sich Carlo Horn schon jetzt auf viele strahlende Kinderaugen.

Dazu gibt’s den Schulranzen-Check der AOK und bei der Unfallkasse Baden-Württemberg erhalten Eltern alle Informationen zur Absicherung ihrer Sprösslinge. „Wir sind die Berufsgenossenschaft der Kinder“, erklärte von dort Klaus-Peter Flieger, der genau weiß, welche Gefahren auf die Kinder zukommen, wie wichtig ein solches Training ist und wie sehr es im Gedächtnis haften bleibt, wenn Käpt’n Blaubär und die Polizei mit im Spiel sind. 15 700 Wegeunfälle gab es allein in 2015. Der krönende Abschluss ist eine Blaulicht-Parade der Polizei aus Baden-Württemberg, Bayern, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz an jedem Abend dieser Verkehrssicherheitstage.

Alle Erstklässler erhalten über ihre Schulen kostenlose Eintrittskarten. Bis zu fünf Begleitpersonen dürfen zum ermäßigten Preis von 22 Euro in den Freizeitpark. Freikarten können Eltern und Lehrkräfte auch anfordern unter

www.spieleland.de/erstklaessler