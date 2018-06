Schulwege – hier sind die sensiblen Stellen

Vier Grundschulen und das Bildungszentrum (nicht zu vergessen, wenngleich hier unberücksichtigt: die Don-Bosco-Schule Hegenberg), sie werden an jedem Schultag von mehr als 900 Buben und Mädchen angesteuert. Ob zu Fuß, mit dem Fahrrad, Bus oder „Taxi Mama“: Jeder Schulweg ist individuell, und dementsprechend fällt Eltern und Elternvertretern so manches ins Auge. Die SZ listet auf, was der Gesamt-Elternbeiratsvorsitzende Andreas Konrad im Gespräch mit der SZ für deren Serie „Ärgernis Verkehr“ auflistet. Wozu er Rückmeldungen aus den einzelnen Schulen gesammelt hatte, im Einzelnen:

Wilhelm-Schussen-Schule Kehlen: „Wir haben richtig gefährliche Ecken“, sagen Elternbeirats-Vorsitzende Anja Badent und Andreas Konrad unsiono. Das beginnt beim Fußgängerüberweg, vor dem das eine Auto anhalte, um vom nächsten überholt zu werden, und reicht bis zur Parksituation in der Hügelstraße.

„Unverständlich“ nennt es Konrad, dass die existente Tempo-30-Zone nicht verlängert werden darf, um so auch die Schüler in der Pestalozzistraße besser zu schützen. Da es sich um eine Kreisstraße handelt, ist das Landratsamt federführend.

Aus Sammletshofen respektive der Sammletshofer Straße werden Klagen weitergegeben, die zum einen die Situation am Verbindungsweg (kein Radweg), zum anderen die „spannende Situation“ (Konrad) am Bahnübergang aufgreifen, wo nur einseitig ein Gehweg existiert.

Anja Badent gibt zudem den Wunsch weiter, mit einem großen Hinweisschild „Vorsicht Kindergarten“ von Hirschlatt her für mehr Klarheit zu sorgen. Sie bestätigt, dass es für Kehlen Überlegungen gebe, mit ehrenamtlichen Erwachsenen als Schülerlotsen zu arbeiten.

Als Anwohner in Lochbrücke ist es zudem für Andreas Konrad ein Herzensanliegen, „das Tempo aus der Schussenstraße zu nehmen“. Zu der angespannten Parksituation in der Straße kommen hinzu, dass der nur einseitige Gehweg mitunter morgens blockiert sei, wenn die Schüler sich auf den Weg machen.

Eugen-Bolz-Schule Brochenzell: Die Engstelle an der Abzweigung Andreas-Hofer-/Ettenkircher straße wird hier ebenso erwähnt wie die Gefährdung der Radfahrer, die vom Bildungszentrum beschwingt Richtung Heimat fahren. Kommen sie mit Schwung die Neuhaldenstraße daher (und dies eher mittig), entstehen Gefahrenstellen, wenn Autos in die Säntisstraße einbiegen. Ein Anstoß zur Lösung des Problems: „Hier fände ich eine Wegführung auf der Straße für Radfahrer als Anhaltspunkt nicht schlecht“, heißt es in einem Elternschreiben.

Eduard-Mörike-Schule Langentrog: Beschwerlich bis gefährlich ist es für all jene, die westlich der B 467 wohnen und nach Liebenau hinein müssen. Einen Geh- und Radweg gibt es nur auf der anderen Seite, sie müssen also die stark befahrene Bundesstraße queren. Bemängelt wird in dem Zusammenhang, dass hier weiter 100 Stundenkilometer gefahren werden dürfen bis ans Ortsschild.

Albrecht-Dürer-Schule Meckenbeuren: Drei Punkte sind es, angefangen an der „Adler“-Kreuzung, an der es immer wieder gefährliche Situationen gebe. Auch die Kreuzung Haupt-/Tettnanger Straße ist Thema, konkret: der Zebrastreifen hin zu „Van Dat“. Wer in die Straße einbiege, stehe schon fast auf dem Überweg. Dass er so unmittelbar nach der Abbiegung seinen Platz hat, wird als „absolute Gefahrenquelle“ empfunden. Ein Vorstoß des Elternbeirats der Grundschule, den Überweg weiter Richtung Tettnang zu versetzen, sei bisher ohne Erfolg geblieben.

Punkt 3: Der Bereich direkt an/vor der Schule wird in zwei Zuschriften als kritisch bezeichnet. Ein Zebrastreifen wird als hilfreich angesehen, wobei die als gefährlich empfundenen Situationen offenbar teils auch mit dem Hol- und Bring-Verkehr durch Eltern zu tun haben.

Bildungszentrum: Was Andreas Konrad auch fürs Bildungszentrum in Buch und das benachbarte Kinderhaus so bestätigt: Angesichts von Tempo 30 rund ums Rathaus sei die Hol- und Bringsituation der Knackpunkt.

Als Erfolg sieht er die Drängegitter vor den Bushaltestellen an: „Die helfen wirklich“, weiß er um eine deutliche Entspannung seither.

Und im Fazit: Geht es Konrad um die kleinen Fortschritte, getreu der Maxime: „Wenn wir etwas mit gesundem Menschenverstand und ein klein wenig Aufwand verbessern können, dann sollten wir das tun.“

Wozu er hofft, dass die Eltern und ihre Vertreter verstärkt in Überlegungen oder Planungen vorab miteinbezogen werden – was sich beispielsweise angesichts der jetzt erstellten Liste anböte...