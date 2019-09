Schulweg-Training mit Käpt‘n Blaubär hat Tradition

Spiel, Spaß und Verkehrserziehung für alle Erstklässler: Dieses Jahr werden Schulanfänger am 28. und 29. September zum 17. Mal zu den Internationalen Verkehrssicherheitstagen im Ravensburger Spieleland eingeladen.: Die ABC-Schützen erhalten laut Spielalnd-Pressemitteilung an beiden Tagen freien Eintritt in den Freizeitpark am Bodensee.

Am 28. und 29. September trainieren Erstklässler gemeinsam mit Käpt'n Blaubär und Verkehrspolizisten aus der Vierländerregion Bodensee, wie sie sicher zur Schule kommen. Die Spieleland-Partner Polizeipräsidium Konstanz, Verkehrswacht Bodenseekreis, Genius – die junge WissensCommunity von Daimler, die Unfallkasse Baden-Württemberg sowie die AOK – Die Gesundheitskasse Bodensee-Oberschwaben haben an beiden Tagen ein spielerisches und zugleich lehrreiches Programm vorbereitet, das sich einprägt und Spaß macht. Außerdem können die über 70 Attraktionen des Parks in den acht Themenwelten erkundet werden.

Fußgänger-Training und mehr

In der MobileKids-Verkehrsschule von Daimler bekommen Kinder Theorie- und Praxisunterricht, lernen so auf kindgerechte Weise die Regeln im Straßenverkehr kennen und machen ihren ersten eigenen Führerschein. Beim Fußgängertraining üben Polizisten mit den kleinen Schülern, das richtige Verhalten im Straßenverkehr. „Schütze Dein Bestes“ – bei einer Helmberatung der Polizei in Kooperation mit der Verkehrswacht wird eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig die richtige Wahl des Fahrradhelms ist. Die Aktion „FahrRad“ der Verkehrswacht ist mit einem Fahrrad-Fahrsimulator, einem Reaktionstest und einem Fein-Tuning-Modul vertreten.

Etwas Glück benötigt man beim Helm-Glücksrad der Unfallkasse Baden-Württemberg. Ebenfalls mit dabei: Das Mitmach-Theater „Das kleine Zebra“, welches auf spielerische Weise aufzeigt, wie man Gefahren im Straßenverkehr erkennt und vermeidet.

In den Genius-Wissens-Pavillons lernen kleine Tüftler bei kostenlosen Workshops alles rund um die Themen „Antrieb“ und „Verschlüsselung von Nachrichten“. Und AOK-Gesundheitsexperten checken zusammen mit den Erstklässlern und deren Eltern, wie der Schulranzen gepackt werden sollte, damit der Rücken keinen Schaden nimmt. Mithilfe einer Balancierstange können kleine und große Besucher testen, wie sich das Gewicht eines Schulranzens, den man auf dem Rücken trägt, auf das Gleichgewicht auswirken kann. Außerdem wird bei der ScienceKids-Aktion „Abrackern“ deutlich gezeigt, wie wichtig Bewegung für die Aufmerksamkeit ist.

Bei der internationalen Fahrzeugschau im Themenbereich „Grüne Oase“ können kleine Besucher Polizei-Fahrzeuge aus Baden-Württemberg, Bayern, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz begutachten und selbst einmal Probe sitzen. Um 17 Uhr begeben sich diese dann auf eine Blaulichtparade quer durch das Spieleland.