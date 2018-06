Schulhaus-Rallye ist ein voller Erfolg

Die erste Schulhaus-Rallye im Bildungszentrum in Buch für die jetzigen Viertklässler der Meckenbeurer Grundschulen ist vor Kurzem sehr gut angekommen. Bisher waren der „Tag der offenen Tür“ sowie der Informationsabend die wichtigsten Anlässe für die Grundschüler und deren Eltern, sich vom Bildungszentrum Meckenbeuren einen Eindruck zu verschaffen. Das war dem Kollegium nicht genug: Die Grundschüler sowie ihre Eltern sollten einmal das ganze Haus für sich haben und absolut im Mittelpunkt stehen.

So hatten sie am Freitagnachmittag nicht nur die Gelegenheit das Schulhaus und die Fachräume, sondern auch schon viele Lehrerinnen und Lehrer kennenzulernen. Nach einer von der Schulband musikalisch umrahmten Begrüßung durch die Schulleitung starteten 48 Schüler in acht Gruppen zur Schulhaus-Rallye. Die Schüler wurden an acht Stationen von Lehrern erwartet, die spannende und interessante Aktionen für die Grundschüler vorbereitet hatten. Diese lösten Aufgaben in der Robotik AG, stellten in der Schulküche Nachtisch her, bastelten im Kunstraum Weihnachtssterne, trommelten begeistert im Musikraum, stellten in Chemie Handcreme und Pfefferminzbonbons her und vieles mehr…

Während ihre Kinder unter der Leitung von Lehrkräften im Haus unterwegs waren, konnten sich die Eltern durch das Schulhaus führen oder sich vom Förderverein und vom Elternbeirat mit Kaffee und Kuchen in der Aula verwöhnen lassen. Alles in allem war es dem Pressebericht zufolge ein interessanter, entspannter Nachmittag, der allen viel Spaß gemacht hat.

Seitens des Bildungszentrums wird auch schon auf den Termin für den „Tag der offenen Tür“ hingewiesen. Er findet am Freitag, 11. März, ab 15 Uhr statt.