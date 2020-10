Schulförderverein sammelt Schuhe

Der Förderverein der Wilhelm-Schussen-Schule sammelt am Freitag, 6. November, von 13 bis 15.30 Uhr auf dem Parkplatz unterhalb der Festhalle in Kehlen (alter Fahrradkeller) Schuhe. Die Schuhsammlung findet bei jeden Wetter statt. Wie in jedem Jahr läuft die Schuhsammelaktion zusammen mit Shuuz, teilt der Verein mit.

Es werden alle „gebrauchten und noch gut erhaltenen Latschen“ aus der Gemeinde eingesammelt. Denn diese alten Schuhe sind bares Geld für die Kasse des Schulfördervereins. „Mit dem gesammelten Erlös können wir wieder unsere Schule, sowie auch die Schülerinnen und Schüler finanziell unterstützen“, heißt es in der Pressemitteilung. Eine große Hilfe sei es, wenn die Schuhe weitgehend sauber und paarweise fest zusammengebunden abgeliefert werden.