Schützen des SV Brochenzell beenden Jahr erfolgreich

Zum Abschluss des Sportjahres sind für die Bogenschützen des SV Brochenzell die deutschen Meisterschaften gewesen. Die SVB-Schützen beendeten das Jahr laut Mitteilung mit durchaus respektablen Platzierungen.

Bei der deutschen Meisterschaft im Feldbogen in Trier starteten die Brochenzeller Olaf Nessensohn und Andreas Gudelj. Sie belegten in der Compound-Herrenklasse mit 336 und 335 Ringen die Plätze 18 und 19. Bei der deutschen Meisterschaft im Freien war Ljubomir Zivadinovic der einzige SVB-Starter in Wiesbaden. In einem stark besetzten Teilnehmerfeld landete er in der Blankbogen-Masterklasse mit 535 Ringen auf Position 15.

Bei der deutschen Meisterschaft Bogen 3D in Collenberg am Main wurde Tamino Offermann mit 374 Ringen Siebter in der Blankbogen-Herrenklasse. Jürgen Offermann und Ljubomir Zivadinovic starteten in der Blankbogen-Masterklasse und sicherten sich mit 364 und 360 Ringen die Plätze zehn und 14.