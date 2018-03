Schritt für Schritt zum Treppenturm

Das Schloss Brochenzell braucht bekanntlich einen zweiten baulichen Rettungsweg. Zu dessen Gestaltung hatte der Gemeinderat im November eine knappe Entscheidung gefällt – und sich für die Edelstahl-Variante eines zwölf Meter hohen Treppenturms ausgesprochen, der nach Norden zur Schlossscheuer (Nebengebäude) gebaut werden soll – erhofft noch 2018. 250 000 bis 270 000 Euro standen als Kostenrahmen im Raum.

Wie Ortsbaumeister Axel Beutner jüngst im Gemeinderat bekanntgab, liegt der Gemeinde nun die Stellungnahme der Baurechtsbehörde im Landratsamt vor, die in Abstimmung mit dem Landesdenkmalamt erfolgt. Sie schließt sich dem Meckenbeurer Votum für ein Stahl-Mesh-Gewebe an, allerdings mit einer kleinen Änderung: Der obere Abschluss soll nicht in der abgeschrägten Variante erfolgen, sondern in waagrechter Form (wie im nebenstehenden Bild).

Im nächsten Schritt wird die Gemeinde ein Baugesuch stellen. Liegt die letztlich vom Landratsamt zu erteilende Baugenehmigung vor, können die Ausschreibungen erfolgen.

Rückblende: Eine Brandschutzschau hatte zu einer baurechtlichen Verfügung des Landratsamts im Dezember 2015 geführt. Demnach muss die Gemeinde als Besitzer (seit 1983) des unter Denkmalschutz stehenden Schlosses in einer bestimmten Frist den Auflagen nachkommen. Obenan steht der zweite Rettungsweg.

