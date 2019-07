School’s-Out-Aktion im Ravensburger Spieleland

Wer den Start in die großen Ferien direkt mit einem Ausflug ins Ravensburger Spieleland beginnen möchte, kann laut Pressemitteilung des Freizeitparks vom 26. bis 28. Juli beim Eintritt Geld sparen. Wer das Zeugnis vorlegt, erhält nämlich einen Vorzugspreis von 20 Euro plus Sportnote. So zahlen zum Beispiel Schüler mit einer zwei in Sport nur 22 Euro anstatt 33,50 Euro. Wer bei seinem Besuch sportlich aktiv werden möchte, findet in der neuen Activity-World mit den Lieblingen aus dem Ravensburger Kinderspiel „Die Maulwurf-Company“ Möglichkeiten dazu. Auf Trampolinen springen, die verschiedenen Stationen im Maulwurf-Parcours bezwingen oder eine Runde Beach-Volleyball spielen – hier sind der Bewegungslust kaum Grenzen gesetzt. Außerdem warten auf Besucher über 70 Attraktionen in acht Themenwelten. Foto: ah