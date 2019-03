Schon wieder: Werbeanlagen beschäftigen Ausschuss

Der Technische Ausschuss trifft sich am Mittwoch, 13. März, ab 17 Uhr in öffentlicher Sitzung im Rathaussaal. Den Anfang der Baugesuche macht eine Voranfrage, die aus der Andreas-Hofer-Straße in Brochenzell stammt. Sie zielt – mit geänderter Planung – auf den Neubau von zwei Einfamilienhäusern mit Carport ab.

Danach geht es wieder einmal um die Errichtung von Werbeanlagen – und zwar an zwei Standorten: zum einen in der Brochenzeller Straße (Typ City Star, zweiseitig), zum anderen in der Hauptstraße in Buch (Großfläche einseitig, freistehend).

Ein Antrag auf Befreiung bezieht sich auf eine Terrassenüberdachung im Hibiskusweg.

Auf der Tagesordnung steht erneut ein Bauantrag aus Siglishofen: Hier liegt für ein Grundstück am Kohlbach eine geänderte Planung vor, die ein Zweifamilienhaus mit Doppelgarage und Einliegerwohnung samt Stützmauer zum Inhalt hat.

Den Abschluss bildet ein Gesuch, das noch weiter aus dem Süden der Gemeinde kommt: Für ein Vorhaben im Seewaldweg in Lochbrücke ist der Abbruch des Dachgeschosses beantragt, mit dem dreierlei einhergeht: die Neuerrichtung von zwei Dachgaupen, der Anbau von Balkonen im Ober- und Dachgeschoss sowie der Einbau einer dritten Wohneinheit. Zudem sollen die Stellplätze neugeordnet werden.