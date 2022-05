Schnuppertraining im Outdoor Fitcamp

Das Outdoor Fitcamp des TSV Meckenbeuren ist effektives Ganzkörpertraining samt Musik an der frischen Luft. Die angewandten Trainingsmethoden basieren auf bewährten Übungen mit dem eigenen Körpergewicht, die optimal kombiniert werden um die besten Resultate zu erzielen, schreibt der Verein. Hinzu kommen Kleingeräte, wie Kettlebells, Medizinbälle, Seile, Schlingentrainer und Powerbands, um die Effektivität des Trainings zusätzlich zu unterstützen. Die Kurse finden das ganze Jahr draußen statt - je nach Witterung komplett im Freien oder windgeschützt und überdacht. Für Neueinsteiger bietet der TSV jetzt Schnuppertrainings an. Jeweils montags, am 9., 16. und 23 Mai immer von 10 bis 11 Uhr auf dem Sportplatz Brochenzell. Anmeldung und Info bei Tanja Seemann-Kahne, Telefon: 0176 / 66 79 99 64 oder E-Mail: fitcamp@seemann-kahne.de.