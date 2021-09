Schnuppertag bei der Musikschule Meckenbeuren

Die Musikschule Meckenbeuren öffnet am Samstag, 25. September, wieder ihre Türen zum Schnuppern, ausprobieren, anfassen und staunen. Die Fachlehrer und Fachlehrerinnen stehen in der Zeit von 10 bis 12 Uhr zur Verfügung, um das jeweilige Instrument vorzustellen, Anleitung zur richtigen Haltung des Instruments zu geben und zum Erzeugen erster „richtiger“ Töne.

Zudem gibt es auch eine Beratung, welche Voraussetzungen gut wären, um ein bestimmtes Instrument erlernen zu können. Aber davon unabhängig richte sich das Angebot nicht nur an Kinder und Jugendliche, sondern auch an alle Erwachsene, die sich schon länger mit dem Gedanken tragen ein Instrument zu lernen.

Um die Einstiegshürde für Erwachsene Anfänger niedrig zu gestalten, böten die Musikvereine in Zusammenarbeit mit der Musikschule ein Schnupperangebot an von Oktober bis Dezember. In dieser Zeit sei geplant im Gruppenunterricht die ersten Schritte auf dem Instrument unter fachlicher Anleitung zu gehen, um im Dezember schon kurze Melodien oder Lieder spielen zu können.

Das Angebot gelte für die Blechblasinstrumente – Posaune, Waldhorn, Trompete, Tenorhorn und Tuba, Für die Holzblasinstrumente – Querflöte, Klarinette, Saxophon und Oboe sowie Schlagzeug. Neben den schon genannten Instrumenten könnten alle Besucher auch die Streichinstrumente – Violine, Viola, Cello und Kontrabaß, Zupfinstrumente – Gitarre, E-Gitarre und Baßgitarre, Tasteninstrumente – Klavier und Akkordeon sowie die Blockflöte ausprobieren.

Auch für den Musikgarten gibt es „Schnupperintervalle“. Diese Form der Heranführung an die Musik ist für Kinder mit ihren Eltern ab 18 Monate gedacht. Es werden mit allen Sinnen der Rhythmus und Melodie erfühlt, gesungen, gesummt und z.B. durch Kniereiterspiele ergänzt.

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage werden alle erwachsenen Besucher gebeten, sich nach der 3G-Regel am Eingang auszuweisen. Jugendliche und Kinder, die in der Schule regelmäßig getestet werden, sollten einen Schülerausweis dabei haben.