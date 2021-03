Schnelltestzentrum öffnet am Dienstag im DGH Kehlen

Ein Supermarkt-Angestellter und ein Kunde haben am Samstagabend einen bewaffneten Mann in die Flucht geschlagen und so einen Raubüberfall vereitelt. Der gewaltbereite und mit einem Baseballschläger bewaffnete Täter fuhr schließlich ohne Beute davon, wie die Polizei am Sonntagmorgen berichtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb zunächst erfolglos.

Räuber versucht mit Gewalt die Kasse zu öffnen Der mit einer Sturmhaube vermummte Unbekannte betrat laut Polizei kurz vor 21 Uhr den Lebensmittelmarkt in der Baindter ...