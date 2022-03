Schneeschuhtour am Bödele

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei herrlichem Wetter machten sich am 26. Februar 18 Schneeschuhbegeisterte, vom TSV Meckenbeuren Abteilung Ski und Wandern, auf den Weg ans Bödele. Aufgrund der traumhaften Winterbedingungen war der Parkplatz am Haglift fast voll besetzt, dennoch konnten alle Autos noch einen Parkplatz finden.

Gemeinsam machten wir uns auf, vorbei an der Ilga-Kapelle und der Ilga-Quelle über die Rodelbahn in Richtung Vorsäß Klausberg. Über den Panaromaweg erreichten wir das Hochplateau der Rotenbach Alpe mit unberührtem Neuschnee. Durch dichten Wald ging es hinüber zum spektakulären Aussichtspunkt Rotenbachschrofen mit seinem Steilabfall und der beeindruckenden Aussicht in Richtung Andelsbuch und Mellau.

Nach einer kurzen Mittagspause auf der Sonnenseite der Rotenbach Alpe bei herrlichem Ausblick auf die schneebedeckten Berge mit der prägnanten Damülser Mittagsspitze gingen wir über Wiesen und durch einen urigen Wald bis wir die Lustenauer Hütte für eine Kaffeepause erreichten.

Bevor wir den Abstieg angingen durchwanderten wir noch das Hochmoor hinüber zum Hämmerles Älpele. Kurz vor unserem Parkplatz überquerten wir den Haldenlift und genossen noch den letzten Tiefschneehang mit Pulverschnee vom ehemaligen Spielmooslift.

Nach 11 km und 480 Hm rauf und runter machten wir uns glücklich und zufrieden, jedoch auch etwas ausgepowert, auf den Heimweg.

