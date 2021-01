Schneemänner- und Schneefrauenaktion des Jugendreferats ist ein Spass für Klein und Groß

Das Jugendreferat hatte am 14. Januar eine Schnee-Aktion in der Gemeinde Meckenbeuren gestartet. Das Wetter bescherte den Bürgern so viel Schnee, wie es viele Menschen seit einigen Jahren nicht mehr vor ihrer Haustüre erlebt haben – und verzauberte die Gemeinde in eine schöne Winterlandschaft, heißt es in der Pressemitteilung. Das war der Anlass für eine Schneemänner- und Schneefrauencollage. Ziel der Aktion sei es gewesen, einen Schneemann, eine Schneefrau oder etwas Ähnliches zu bauen, und ein Bild davon an Nils Kaeding von der Schulsozialarbeit zu schicken. Unter den Einsenderinnen waren sowohl Kinder und Jugendliche als auch Erwachsene. Aus all den Einsendungen ist nun eine Collage entstanden, die die gesammelten Werke der Menschen aus Meckenbeuren zeigt.

Bis Freitag, 22. Januar, erhielt das Jugendreferat rund 100 Bilder. Außer den wundervollen Schneemännern und Schneefrauen, waren außerdem Schneebären wie Dr. Brumm und seine Familie, Schneedrachen, Schneeenten, Schneebars und Schneehöhlen sowie eine Schneekatze, ein Schneeradfahrer und ein Schneemonster unter den Einsendungen. „Eine unglaubliche Kreativität, die die Menschen aus Meckenbeuren hier präsentieren“, erklärt das Jugendreferat in der Mitteilung.

Die fertige Collage wurde allen Einsenderinnen über den Weg der Kontaktaufnahme als Datei zurückgesendet. Die Inhaberin des Fotostudios Objektiv Fotografie aus Meckenbeuren Conny Holzwarth spendete für diese Aktion außerdem zwei bedruckte Din-A0-Plakate, die sowohl im Rathaus als auch im Fenster des Jugendreferates am Bahnhof betrachtet werden können.