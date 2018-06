„Schmuddelig“: Unterführung im Visier

Die Bahnunterführung ist in Meckenbeuren wieder mal Thema. Dort „unbedingt etwas zu machen“ - das hatte Elisabeth Ott jüngst im Technischen Ausschuss gefordert. Dies vor dem Eindruck, dass hier „alles schmuddelig“ sei und die Unterführung doch – quasi als „Visitenkarte“ – einen ersten Eindruck von Meckenbeuren vermittle.

„Gründlich putzen“ bis „umgestalten“, diese Varianten hatte nicht nur die BUS-Gemeinderätin im Sinn: Sie sind immer wieder zu hören. Nur: Was ist möglich und für wen?

Die Ausgangslage hat sich nämlich in diesem Frühjahr geändert: Für die Sauberkeit ist dort komplett wieder die Deutsche Bahn als Eigentümer verantwortlich. Das ist insofern neu, als es seit 2007 eine „Ordnungspartnerschaft“ von DB und Gemeinde gegeben hatte (siehe Kasten), die nun von der Bahn für beendet erklärt wurde. „Das ist schade“, sagt Rudolf Meyer als Leiter des Liegenschaftsamtes, schließlich gelte auch für die Gemeinde: „Wir wollen einen sauberen Bahnhof haben“ – wozu in den Jahren nach 2008 bis zu fünf Reinigungstermine in der Woche beitrugen.

Heute hat die Gemeinde ab dem Bahnhofsvorplatz das Sagen, in der Unterführung und am Aufzug aber nicht. Nach dem Putzrhythmus befragt, verweist ein Sprecher der Deutschen Bahn AG in Stuttgart darauf, dass einmal in der Woche eine Grobreinigung stattfindet und zusätzlich jede zweite Woche eine Feinreinigung hinzu kommt – „on topp“. Manch ekliges Detail sei dabei von den Teams zu hören...

Zwar sei die Unterführung mit einem Graffitischutz versehen, doch ließe sich mutwillige Schmierereien und Beschädigungen nicht ausschließen – „das können wir alleine nicht stemmen“, so der Bahnsprecher zum Problem des Vandalismus. Zu denen zählen auch die vielen Schuhabdrücke, die die Wände hinauf verunzieren und mitunter sehr schwer zu beseitigen seien. An den „Kampf gegen Windmühlenflügel“ fühlte sich der Bahnsprecher erinnert – eben erst gereinigt und schon geht es mit neuerlichen Untaten weiter...

Bahn sieht „ordentliches Bild“

Was die Bahn tue: Sie prüft selbst vor Ort mit Stationsbeauftragten die Sauberkeit. Sie beobachten regelmäßig den Reinigungsbedarf und analysieren ihn. Für Meckenbeuren ergebe sich dabei – in der Summe – ein ordentliches Bild ohne übermäßigen Verschmutzungen. Auch seien von dritter Seite her keine Beschwerden bei der Bahn eingegangen, konstatiert der DB-Sprecher aus Stuttgart.

Bekannt ist, dass die Deutsche Bahn die Reinigungsarbeiten bedarfsgerecht organisiert. Das heißt: Wo viel los ist, wird öfters gereinigt und wo weniger los ist, weniger oft. An der Kategorie der Bahnhöfe (und damit auch an der Nutzerzahl) wird festgemacht, wie oft in der Woche geputzt wird.

Für Meckenbeuren lässt sich dies an Zahlen festmachen: Statt wöchentlich fünf Mal, wie noch im vergangenen Jahr, ist nunmehr ein Turnus von einmal festgesetzt. Für die Nutzer ist diese Reduktion nicht nur bemerkenswert, sondern auch bemerkbar.

BLICK:

Im Wandel der Zeit

August 2004: Für Sauberkeit, Unterhalt und Wartung der Bahnsteige, Unterführung und Aufzüge ist die DB Station und Service (Friedrichshafen) zuständig – in Nachfolge des Bauhofs. Wie vielerorts waren in Meckenbeuren alte Verträge ausgelaufen, in denen die BOB als Ansprechpartner festgeschrieben war. In ihrem Auftrag hatte der örtliche Bauhof bis dahin für Sauberkeit gesorgt.

Februar 2006: Vorbei die Hoffnung, dass sich an der Unterführung gestalterisch etwas tun ließe: Die DB lässt generell künstlerische Aktionsgestaltung (legale Graffitis) auf den Anlagen nicht mehr zu.

Mai 2007: Der Gemeinderat beschließt, die Reinigung zu ergänzen und betraut die Lise GmbH (Liebenau) an zwei Wochentagen damit. Kosten im Jahr: 7500 Euro. Nun wird von Montag bis Freitag gereinigt. Dreimal die Woche lässt die Bahn reinigen, zweimal kehren, einmal nass wischen.

Herbst 2008: Die Bahnunterführung wird neu gestrichen, zugleich kommt ein Graffitischutz dazu. Die Kosten (14 000 Euro) teilen sich Gemeinde und Bahn hälftig.