Schlagzeug-Ensembles sind stark vertreten

Meckenbeuren - Auch in diesem Jahr haben wieder zahlreiche Meckenbeurer Musikschüler erfolgreich am Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in Friedrichshafen teilgenommen und Preise erzielt. Der Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ 2015 hat am letzten Januarwochenende in den Räumlichkeiten der Musikschule Friedrichshafen stattgefunden. Aus den beiden Landkreisen Bodenseekreis und Sigmaringen haben sich etwa 190 Jugendliche beteiligt.

Sechs Meckenbeurer Musikschüler sowie vier Schlagzeug-Ensembles holten sich erste und zweite Preise. „Letztendlich haben alle teilnehmenden Jungen und Mädchen von diesem Wettbewerb profitiert, auch schon in der Vorbereitungszeit“, blickt Musikschulleiter Jörg Scheide zurück. „Alle haben viel dazu gelernt, schon allein durch die Teilnahme“, ergänzt er.

Dass manche Schüler vielleicht nicht ihr optimales Ergebnis abgeliefert haben, macht der erfahrene Musikschulleiter an der Nervosität vor einem solchen Wettbewerb fest. „Auch dafür dient der Regionalwettbewerb ,Jugend musiziert’, dass man seine Grenzen austestet in der jeweiligen Altersklasse“, sagt er und gratuliert natürlich insbesondere den Preisträgern und deren Musiklehrern. Außer ihm selbst sind dies Claus Furchtner, Richard Nickel und Swen Pech. Großen Anteil an dem positiven Ergebnis habe auch Andrea Ringendahl, die die Schüler bei den Proben und beim Wettbewerb am Klavier begleitet hat, gilt ihr Jörg Scheides Dank.

Zwischen 21 und 24 Punkte und damit erste Preise haben Lena Nunnemacher (Querflöte), Simon Benz (Waldhorn), Pauline Smigoc (Trompete), Aaron Brugger (Trompete), Felizian Stocker (Posaune) sowie die Schlagzeug-Ensembles Moritz Nußbaumer und Hanna Abt, Robin Amann und Peter Schimmels, Christian Haas, Marius Jonasson und Tim Vögele sowie Osita Iwundi, Vincent Weiß und Alexander Schuldes erzielt.

Kilian Keicher (Trompete) hat mit 20 Punkten einen guten zweiten Preis geschafft. Simon Benz (Waldhorn) und Aaron Brugger (Trompete) sowie die Schlagzeug-Ensembles Christian Haas, Marius Jonasson Tim Vögele und Osita Iwundi, Vincent Weiß, Alexander Schuldes haben sich darüber hinaus für die Weiterleitung zum Landeswettbewerb qualifiziert.

„Wir sind natürlich stolz, dass so viele Schüler mitgemacht und tolle Ergebnisse erzielt haben“, sagt Musikschulleiter Jörg Scheide. „Das spricht auch für die Musikschule Meckenbeuren, die eine hervorragende Ausbildung in der Breitenarbeit bietet“, freut sich Scheide. „Einen nicht unwesentlichen Beitrag am Erfolg der Jugendlichen haben zweifelsohne auch deren Eltern, die ihre Kinder unterstützt und mitgefiebert haben“, dankt Jörg Scheide abschließend.

Der Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“ geht in Mannheim vom 18. bis 22. März über die Bühne. Die Schlagzeug-Ensembles sind allerdings schon am 13. März auf Landesebene in Renningen an der Reihe.