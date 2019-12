Schilder in Liebenau sind weiter umstritten

In Liebenau sollen neue Hinweisschilder den Besuchern den Weg weisen. Großflächige Plakate sollen außerdem für die im Ortsteil angebotenen Dienste und Dienstleistungen werben. Doch ein Wald von Schildern könnte auch vom Verkehr ablenken und für Verwirrung sorgen. Schon seit Monaten geht es um Werbeflächen und Hinweisschilder, bemühen sich Bauherr und Bauamt um eine sinnvolle Lösung. Bereits am 25. Juli wurde für die meisten Projekte das Einvernehmen erteilt. Über vier umstrittene Anlagen diskutierte jetzt erneut der Technische Ausschuss.

Es ging dabei um ein Hinweisschild an der Lindauer Straße (B 467) und zwei vorgespannte großflächige Folien, die an Gebäuden entlang der Bundesstraße montiert werden sollen. Auch am Gebäude, das das Liebenauer Landleben beherbergt, ist ein großes Plakat geplant. „Das verhunzt das Gebäude“, kritisierte Karl Gälle (CDU) in der Sitzung. Das Hinweisschild neben dem gelben Vorwegweiser an der Bundesstraße empfanden Mitglieder des technischen Ausschusses als „doppelt gemoppelt“, weil auf die gleichen Ziele hingewiesen würde.

Lenkt das nicht vom Straßenverkehr ab? Bedenken wurden auch wegen der Lage an der Straße laut. Mit einer Enthaltung stimmte der Technische Ausschuss den vier Projekten trotzdem zu, empfahl aber die verkehrsrechtliche Prüfung. Klarheit sollte in diesem Punkt ein Ortstermin schaffen, bei dem Bauherr, Bauamt, Polizei und Verkehrsbehörde die Lage vor Ort begutachteten. Dabei stellte sich heraus, dass auf manchen Schildern weniger mehr wäre. „Länger als eine Sekunde soll es nicht dauern, den Inhalt eines Schildes zu erfassen“, erläuterte Patrick Gohl eine Regel für Hinweisschilder. Wenn zu viele Informationen auf einer Tafel zusammengequetscht werden, wird das schwierig. Schilder und Werbetafeln dürfen auch nicht vom Straßenverkehr ablenken – und generell sind Schilder auf der rechten Seite besser aufgehoben als links.

Endergebnis: Ende offen. Der Bauherr der Schilder, Banner und Hinweistafeln will Anregungen aus dem Orttermin aufgreifen und einige Projekte neu überdenken.