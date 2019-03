Schauspieler wollen ins „schwäbische Paradies“ entführen

Goethe schrieb zwei dicke Bände über den Pakt des Doktor Faust mit Mephisto. Kurzweilig und mit schnellen Dialogen präsentiert die Laienspielgruppe Meckenbeuren den Pakt des trinkfreudigen „Stiegele“ (Didi Amann) mit dem Tod, dem „Boinerkarle“ (Wolfgang Kugele). Die Komödie „Das schwäbische Paradies“ von Manfred Einhorn hat am Freitag, 29. März, Premiere im Kulturschuppen. Die erste Durchlaufprobe war am Wochenende Nun feilen die Laienspieler eifrig an den letzten Details, damit Ende März alles wie am Schnürchen läuft.

„Wir wollten ein Stück in Mundart spielen und wir wollten eine Handlung, die am See spielt – etwas Hintergründiges zum Schmunzeln“, erklärt Regisseur Wolfgang Kugele, warum die Wahl der Laienspieler dieses Mal auf die Komödie von Eichhorn fiel. Seit November wird – oft zweimal pro Woche – diszipliniert geprobt. „Aber klar, das ist unsere Freizeit, wir haben auch viel Spaß bei den Proben“, sagt Kugele schmunzelnd. Die Darsteller geben ihm lachend recht. Sie machen zwischen den Szenen, die im Dorf stattfinden, und denen, die im Himmel spielen, gerade eine Kaffeepause.

Zum Schmunzeln lädt das Stück schon bei der ersten Szene ein. Der Fischer und Weinbauer Jakob Stiegele steht mit beiden Beinen im Leben. Er hat für jede Situation einen flotten Spruch auf den Lippen. „Das Leben ist schön, aber zu teuer“, beklagt der Schwabe, wenn er die Rechnung für seine diversen „Viertele“ in der Wirtschaft präsentiert bekommt. Nebenbei gibt er dem Kreditgeber „Wucherer“ (Thorsten Fahr) Contra und berät seine Enkelin Dorle (neu dabei Verena Damoune) bei der Wahl zwischen dem Karle aus dem Dorf (ebenfalls neu Heinrich Steinhauser) und dem Christian aus der Stadt – Simon Trakowsky hat diese Rolle noch nach Drucklegung des Programmes übernommen. Auch wenn der Tod in Person des „Boinerkarle“ den „Stiegele“ zur letzten Fahrt über den See abholen will, hat „Stiegele“ eine Lösung parat. Kurzerhand füllt der pfiffige Weinbauer den Tod mit seinem besten Weißherbst ab, beschummelt ihn beim Kartenspiel und handelt ihm so weitere 20 Jahre auf Erden ab.

Doch auch im schwäbischen Paradies geht der Pakt mit den teuflischen Mächten nicht gut aus, was zu zahllosen Verwicklungen auf Erden und vor der Himmelspforte führt.

14 Laienspieler geben auf der Bühne ihr Bestes. Vroni und Raphael Thiel, Maria Ingenpass, Franz Reiser und Margot Fischer-Reiser überbrücken als sangesfreudige Wanderer die Umbaupausen fürs Publikum. „Für unser Stück konnten wir dieses Jahr auch neue Mitspieler gewinnen“, freut sich Regisseur Wolfgang Kugele. „Spielfreudige Frauen und Männer zwischen 18 und 90+ Jahren sind stets willkommen“, verspricht Margot Fischer-Raiser im Programmheft.

„Das schwäbische Paradies“ wird am 29. und 30. März und am 5. und 6. April jeweils um 20 Uhr im Kulturschuppen „Am Gleis 1“ aufgeführt. Karten für die Komödie der Laienspielgruppe Meckenbeuren gibt es für zwölf Euro im Vorverkauf bei Schreibwaren Gresser. Wer sich fürs Theaterspielen in Meckenbeuren interessiert, bekommt weitere Informationen unter www.laienspielgruppe-Meckenbeuren.de.