Schauübung ist ein Schmankerl beim Schussenfest

Die Feuerwehr-Abteilung Kehlen lädt ein zum Schussenfest am Sonntag, 2. Juni. Auftakt zu dem Feuerwehrfest, das rund um das Feuerwehrgerätehaus in Kehlen über die Bühne geht, ist um 9.30 Uhr mit dem Festgottesdienst. Er findet freilich in der St. Verena-Kirche statt und wird vom Florianschor begleitet.

Dann aber geht es hinüber zum Feuerwehrgerätehaus, wo zum Frühschoppen der Musikverein Liggersdorf (Landkreis Konstanz) aufspielt. Gegen die Mittagszeit gibt es neben den klassischen Angeboten an Essen und Getränken den beliebten Feuerwehrrollbraten, kündigen die Veranstalter an.

Von Feuerwehr und Spielmannszug Kehlen wird erneut ein buntes Kinderangebot zum Thema Feuerwehr angeboten. „Alle Kinder sind eingeladen, mehr über die Feuerwehr zu erfahren und die Feuerwehr mal ganz nah zu erleben“, heißt es dazu. Genannt werden Spielofant mit vielen Spielen, Feuerwehrquiz, Kinderkino, Malen, Rundfahrten und ganz ganz viel Feuerwehr.

Lebensnah in die Praxis geht es dann am Nachmittag mit der Schauübung von Aktiven und Jugendfeuerwehr. Unter anderem werde dabei ein Fettbrand simuliert.

Kaffee und hausgemachte Kuchen dürfen beim gemütlichen Nachmittagshock nicht fehlen. Dass es unterhaltsame Stunden werden, dazu tragen „Die Vier Stadelmusikanten“ bei.