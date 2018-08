Schatzsucher geben Einblicke in eine verborgene Welt

Zu einem Stammtisch am „International Geocaching Day 2018“ haben sich mehr als 40 Geocacher, hauptsächlich aus der näheren Umgebung, am Samstagabend im Humpis-Schloss in Brochenzell getroffen. „Unser Grundsatz und Spielprinzip ist: Jeder muss etwas tun, damit andere etwas davon haben, so kommt jeder mal dran mit der Organisation eines Events“ sagt Geocacher Ralf. Der Nachname ist bei Geocachern unwichtig, was zählt ist der Spielername, heißt es. Und im Fall von Ralf lautet dieser Spielername „blubb&blubb“.

Er hat den Stammtisch in Brochenzell organisiert. „Das war jetzt recht einfach, sehr anspruchsvoll ist die Organisation von Mega-Events wie ,Let’s Zeppelin’ im Zeppelin-Hangar in Friedrichshafen mit mehr als 4000 Teilnehmern“, erklärt Ralf, der auch dort mit im Organisationsteam war.

Die modernen Schatzsucher finden die Veranstaltungen und die Caches auf der Internetseite von Geocaching.com in veröffentlichten Listen im Internet. Drei Millionen Caches, zu Deutsch „Schätze“, sind weltweit versteckt. Jeder Cache hat einen eindeutig zu identifizierenden Code. Vergeben wird dieser von dem Unternehmen Groundspeak in Seattle (USA). Die Verstecke werden mit geographischen Koordinaten im Internet veröffentlicht und von den Geocachern mit GPS oder Handy gesucht. Der Geocache ist in der Regel ein wetterfester Behälter, in dem sich ein sogenanntes Logbuch und kleine Gegenstände befinden. Im Logbuch kann sich der Finder eintragen und seine erfolgreiche Suche dokumentieren. Reizvoll ist es, dass Außenstehende die Caches selten finden und wenn, nicht erkennen, um was es sich handelt. Geocaching sei ein spannendes Spiel an dem jeder teilnehmen kann. Man kann Caches in seiner Nähe suchen, aber auch weite Reisen in Kauf nehmen um einen Cache zu entdecken. Den Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt und Gemeinschaft werde bei den Geocachern groß geschrieben, so Ralf. Denn bei den Events lerne man sich persönlich kennen und tausche sich aus.