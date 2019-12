Schafkopfturnier lockt wieder an drei Abenden

Auch in dieses Jahr findet wieder das Weihnachtsschafkopfen vom 27. bis 30. Dezember statt. Am Freitag ist Auftakt ab 17 Uhr im „Lehlehof“, am Samstag und Montag lässt sich in der „Alten Schussen“ im Sportheim des SV Kehlen an dem traditionellen Turnier teilnehmen (Einstieg jeweils bis 20 Uhr möglich). Für ein Startgeld von sieben Euro pro Tag kann man es zum Tages- oder Turniersieger schaffen. Wer nicht alle drei Tage mitspielen kann, hat die Chance, Tagessieger zu werden.

In den Vorjahren hatten sich Fred Schill, Werner Kettnaker, Joachim Locher, Lothar Schab und zuletzt Ivo Lauber in die Siegerliste eingetragen.