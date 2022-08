Schäferhundeverein engagiert sich für die Jugend

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Schöne, vielfältige und anstrengende Tage liegen hinter den Mitgliedern der Ortsgruppe Tettnang-Meckenbeuren des Vereins für Deutsche Schäferhunde: Ende Juli hat die Ortsgruppe das Jugendzeltlager der Landesgruppe mit rund 50 jugendlichen Vereinsmitgliedern ausgerichtet. Nicht einmal zwei Wochen später waren rund 30 Kinder und Jugendliche aus der Gemeinde im Rahmen des Ferienprogramms auf dem Hundeplatz zu Besuch.

Während das viertägige Jugendzeltlager zum ersten Mal in Habacht stattgefunden hat, ist die Beteiligung am Ferienprogramm der Gemeinde nicht neu: „Wir unterstützen gerne dabei, den Kindern einen sinnvollen und richtigen Umgang mit Hunden zu vermitteln“, erklärt Jugendwartin Melanie Wirth. „Das, was wir unserer Vereinsjugend vorleben, möchten wir auch anderen Kindern näherbringen: Respekt vor den Tieren und Freude am Hundesport. Für das Zusammenleben von Hund und Mensch, aber auch von Hundebesitzern und Gesellschaft, ist das bestimmt von Vorteil.“

Mit einem Mix aus Theorie und Praxis wurde bei beiden Veranstaltungen den Kindern und Jugendlichen – entsprechend ihres Kenntnisstands – Wissen vermittelt. Ein Wissen, das sie manchen Erwachsenen voraushaben: Wie geht man richtig mit einem Hund um? Wie kann man Hunde erziehen? Was ist Hundesport? Was kann ein Hund leisten? Wie können Hund und Hundeführer gefördert werden?

„Wir hoffen, dass die Kinder und Jugendlichen die Zeit bei uns genossen haben“, so Vorsitzende Carmen Mutscheller. „Wir haben sie genossen und uns haben diese Tage einmal mehr gezeigt, dass unsere Ortsgruppe ein tolles Team ist. Eine Veranstaltung dieser Größenordnung ist nur möglich, wenn alle an einem Strang ziehen. Dabei gilt unser Dank aber auch all jenen, die es uns ermöglichen, unser Hobby und solche Veranstaltungen auszuüben.“