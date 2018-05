Schüsse in Brochenzell: Ermittlung läuft

Zu einem Vorfall in Brochenzell, der in der Nacht auf 4. April großes Aufsehen in der Gemeinde erregt hatte, laufen die Ermittlungen noch. Das erklärt Karina Urbat, Sprecherin des Polizeipräsidiums Konstanz, auf SZ-Anfrage. Damals war eine Auseinandersetzung im Bereich der Humpishalle zwischen zwei Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren eskaliert, bei der es wohl um geliehenes Geld ging, wie Urbat bestätigt.

Dabei sollen auch Schüsse gefallen sein – gesichert ist heute, so die Sprecherin, dass es sich um „keine scharfe Waffe“, sondern um eine Schreckschusswaffe gehandelt hat. Da sich die Lage als unübersichtlich erwies, wurden Fahndungsmaßnahmen ergriffen. Die Polizei rückte mit Streifenwagen aus und setzte den Hubschrauber ein.

Da eine große Gruppe von etwa zehn Personen beteiligt war, dauern die Befragungen der Jugendlichen weiter an, erläutert Karina Urbat. Gegenstand der Ermittlungen sei es auch, wem die Waffe zuzuordnen ist. Angesiedelt sind die polizeilichen Ermittlungen übrigens beim Polizeiposten Flughafen. Wenn sie abgeschlossen sind und strafrechtliche Verstöße vorliegen, geht das Verfahren an die Staatsanwaltschaft weiter.