Schäferhundeverein fördert die Jugend

Mit der Hauptversammlung und einer Neubesetzung des Amtes des stellvertretenden Vorsitzenden ist die Ortsgruppe Tettnang-Meckenbeuren in eine neue Saison gestartet. Bei der Mitgliederversammlung blickte die Vorstandschaft noch einmal auf das Jubiläumsjahr 2018 zurück, auf große Veranstaltungen, wie die Ausrichtung einer Landesmeisterschaft und einer ersten Wesensbeurteilung, auf Erziehungskurse, Prüfungen und Ausbildungsbetrieb. 2019 liegt ein Schwerpunkt der Arbeit der Ortsgruppe auf der Jugendförderung, heißt es in einem Bericht des Vereins.

„Mit Staunen und Respekt habe ich vernommen, dass Ihre Ortsgruppe in diesem Jahr das 70-jährige Bestehen feiert“, gratulierte Meckenbeurens Bürgermeisterin Elisabeth Kugel dem Verein im Herbst 2018 und lobte das „Engagement rund um die Ausbildung, Pflege und Zucht des Deutschen Schäferhundes“. „Ich freue mich, dass Sie in ihrem Verein Fährte aufgenommen haben, was den gesellschaftlich vielfach diskutieren Integrationsgedanken betrifft: Auch andere Hunderassen sind willkommen und profitieren von ihrer Begleithundeausbildung, Fährtenarbeit und weiteren Disziplinen“, so Kugel. Seit Jahrzehnten ist die Ortsgruppe Teil der regionalen Vereinsstruktur und versucht, der Gesellschaft seitdem einen verantwortungsbewussten Umgang mit Hunden zu vermitteln.

Wie dieses Vorhaben 2018 realisiert wurde, haben die Vorstandsmitglieder in ihrem Rückblick bei der Hauptversammlung verdeutlicht: So erklärten in Welpen- und Junghundkursen lizenzierte Ausbilder Hundebesitzern theoretisch und praktisch den Umgang mit dem Tier. In Zusammenarbeit mit einem Tierarzt wurden Erste-Hilfe-Kurse veranstaltet. Vereinsmitglieder haben mehrmals in der Woche trainiert, festigten damit auch die Hund-Mensch-Beziehung. Veranstaltungen, wie Prüfungen und die Ausrichtung einer Wesensbeurteilung oder der Meisterschaft für Fährtenhunde, erinnerten an die Wurzeln und Tradition des Vereins, ermöglichten Besuchern dabei Einblicke in das Vereinsgeschehen und zeigten die vielfältigen Beschäftigungsmöglichkeiten für Hund und Mensch. Schulklassen wurden eingeladen, mehrere Stunden auf dem Übungsplatz zu verbringen, um dort mehr über das Verhalten von Hunden zu erfahren.

Gerade das Heranführen Kinder und Jugendlicher war und ist der Vorstandschaft wichtig: „Voller Stolz können wir sagen, zwei Kinder, die sich trauten“, sagte etwa Jugendwartin Melanie Wirth über die erfolgreiche Teilnahme zweier Jugendlicher an einer Vereinsprüfung. Carmen Mutscheller führt aus: „Die Gesellschaft wird immer kritischer gegenüber Hunden, Hundehaltern und -züchtern. Gerade auch deshalb sind ein ordnungsgemäßer Umgang mit dem Hund und Prüfungen für die Allgemeinheit von großer Bedeutung. Die Jugend ist dabei unsere aller Zukunft, und wenn die den verantwortungsbewussten Umgang in jungen Jahren gelernt hat, ist viel für das zukünftige Zusammenleben getan.“ Zudem sei auch der demografische Wandel für den Schäferhundeverein ein Thema: Andernorts lösten sich Ortsgruppen auf, weil der Nachwuchs und das Engagement fehle. In Tettnang-Meckenbeuren seien die Zahlen zwar seit Jahren stabil, dennoch würden die Mitglieder älter: „Die Jugend ist dabei natürlich auch die Zukunft unseres Vereins. Gerade darum ist uns Jugendförderung auch so wichtig“, so Mutscheller. „Das heißt nicht, dass wir unsere alte Tradition aufgeben wollen. Im Gegenteil wir wollen diese mit neuen Impulsen verbinden.“ Daran will die Ortsgruppe auch 2019 festhalten – mit einer leicht veränderten Vorstandschaft: Nach dem Rücktritt des Anfang 2018 gewählten zweiten Vorsitzenden hat Anja Reichert das Amt übernommen.