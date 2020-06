Sammelaktion von gestempelten Bons geht weiter

Die Sammelaktion „abgestempelte Kassenbons von Feneberg Meckenbeuren zur Förderung unserer regionalen Natur-schutzarbeit“ geht weiter, darauf weist der Nabu Eriskirch-Meckenbeuren hin. Inzwischen sei schräg gegenüber von Feneberg in Meckenbeuren am Zaun zum Bahnhof mit Einverständnis der Gemeinde ein zusätzlicher Sammelkasten angebracht worden. Weitere Kästen sind in Meckenbeuren in der Schillerstraße 21 und in Brochenzell bei Furtesch 15. Teilnehmer sollen ihre abgestempelten Kassenbons laufend, jedoch spätestens zum Ende eines Quartals, in die Sammelkästen werfen. Der Landesnaturschutzverband hat die „Initiative Artenkenntnis“ ins Leben gerufen. Ein wichtiger Baustein ist das Programm „Youth in Nature – Wir sind dann mal draußen“, das Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren für Natur- und Artenkenntnis begeistern soll. Es läuft ab September über zwei Schuljahre und wird vom Landesumweltministerium gefördert.