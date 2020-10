Saisonkarten-Vorverkauf für das Spieleland gestartet

Noch bis zum Saisonende am 8. November haben Gäste die Möglichkeit, ihre Dauerkarte für den Freizeitpark am Bodensee zu erwerben. Außerdem bietet das Spieleland ab dem nächsten Jahr eine Saisonkarte Plus an.

Eigentlich kostet die Saisonkarte 79 Euro pro Person. Ab drei Saisonkarten ist die Karte für 69 Euro pro Person erhältlich, teilt das Spieoleland mit. Die neue Saisonkarte Plus ist ab 79 Euro erhältlich. Diese beinhaltet neben den regulären Vorteilen auch den freien Eintritt in das Museum Ravensburger sowie die Ravensburger Kinderwelt in Kornwestheim. Zudem sparen Besitzer der Plus-Karte 20 Prozent in allen Ravensburger Outlet-Stores.

Die Dauerkarten können sowohl an den Kassen im Ravensburger Spieleland als auch online unter www.spieleland.de/tickets erworben werden. Bisherige Saisonkarten-Besitzer 2020 haben als Dankeschön für ihre Treue die Möglichkeit, ihre Saisonkarte zum Spezialpreis verlängern zu lassen.

Das Spieleland öffnet am 1. April wieder seine Tore. Klein und Groß dürfen sich dann in der neuen Fahrattraktion GraviTrax wie die Kugeln im gleichnamigen Kugelbahnsystem von Ravensburger fühlen, heißt es weiter. Oder sie kosten die anderen rund 70 Attraktionen in dem Freizeitpark aus. Auch die Freunde-Aktion für alle Dauerkartenbesitzer wird es wiedergeben. So können Saisonkartenbesitzer vom 12. bis 25. April eine Begleitperson gratis mit in den Themenpark bringen. Zudem profitieren Saisonkartenbesitzer von weiteren Vorteilen wie kostenlosem Parken, zehn Prozent Rabatt auf alle Einkäufe in den Spieleland-Shops und zehn Prozent Ermäßigung in den Gastronomien.