Saisonkarten-Vorverkauf für das Ravensburger Spieleland startet am 27. Oktober

Der Saisonkarten-Vorverkauf für das Ravensburger Spieleland beginnt am Samstag, 27. Oktober. Bis zum Saisonende am 4. November erhalten Besucher die Saisonkarte 2019 für 79 Euro. Erhältlich sind die Dauerkarten an den Kassen und im Online-Shop des Freizeitparks am Bodensee, heißt es in einem Schreiben des Freizeitparks. Bisherige Saisonkartenbesitzer können im Online-Shop ihre Karten auch einfach verlängern lassen, heißt es weiter.

Am 13. April 2019 startet die Saison wieder mit zwei neuen Attraktionen, die vor allem kleine Spiel- und Kletterfreunde sowie Wasserratten begeistern werden.

Saisonkartenbesitzer haben die Möglichkeit, das Ravensburger Spieleland an 189 Öffnungstagen mehr als 70 Attraktionen in acht Themenwelten zu erleben und haben dabei viele Vorteile wie kostenloses Parken, zehn Prozent Rabatt auf alle Einkäufe in den Spieleland-Shops und zehn Prozent Ermäßigung in den Gastronomien.

Wer einmal im Feriendorf bei Maus & Co übernachten möchte, hat in ausgewählten Zeiträumen Vorteilsangebote. Neben den vielen Spieleland-Vorteilen gibt es zudem 50 Prozent Preisnachlass auf die Tageseintritt in das Museum Ravensburger und die Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim.