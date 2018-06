„Sag’s dem Abgeordneten“ auf der „Ranch“

Die CDU Meckenbeuren lädt am kommenden Montag, 11. Mai, um 19 Uhr in die Besenwirtschaft „Ranch“ nach Weiler ein, um in gemütlicher Atmosphäre mit dem Bundestagsabgeordneten Lothar Riebsamen ins Gespräch zu kommen.

Unter dem Motto „Sag's dem Abgeordneten“ nimmt sich Lothar Riebsamen der Vorschau zufolge an diesem Abend für die Anliegen der Meckenbeurer zu allgemeinen Bundesthemen Zeit. Über großes Interesse freut sich laut Ankündigung der CDU-Ortsverband, denn hier könne gesagt werden, welche Sorgen die Bürger vor Ort beschäftigen.

Der 57-jährige Lothar Riebsamen absolvierte von 1974 bis 1977 die Verwaltungsausbildung bei der Großen Kreisstadt Überlingen. Dort und in Pfullendorf waren seine ersten Stellen, ehe er sich von 1982 bis 1986 zum Verwaltungs-Betriebswirt weiterbildete. Von 1982 bis 1986 war er als Spitalverwalter bei der Stadt Meersburg und von 1986 bis 1990 als Amtsleiter im Landratsamt Waldshut angestellt. 1990 wurde er Bürgermeister der Gemeinde Herdwangen-Schönaich.

2009 und 2013 gewann Riebsamen das Direktmandat für den Bundestag im Wahlkreis Bodensee. (di)