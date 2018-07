Südumfahrung Kehlen: vier Millionen Euro für letzten Abschnitt

Der letzte große Auftrag im Zusammenhang mit der Südumfahrung Kehlen bleibt in der Region: Der Kreistag hat einhellig und ohne Diskussion gebilligt, dass der zweite Bauabschnitt Straßenbau für die Ortsumfahrung an die Firma Zwisler aus Tettnang als wirtschaftlichster Bieterin vergeben wird – zum Preis von 3,917 Millionen Euro.

Baubeginn dürfte Ende September, Anfang Oktober sein. Einsetzen werden die Arbeiten dann auf der Westseite. Rollen soll der Verkehr auf der 2,47 Kilometer langen und mittlerweile 20,76 Millionen Euro teuren Straße ab Herbst 2019.

Im Frühjahr dieses Jahres war der zweite Bauabschnitt inklusive der Lärmschutzwand vom Straßenbauamt ausgeschrieben und am 17. Mai submittiert worden. Vier Angebote waren eingegangen. Die Ergebnisse der anderen Bieter seien nicht öffentlich, hieß es auf SZ-Anfrage aus dem Landratsamt. Denn: „Das ist in der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A (VOB) verankert“, gibt Sandra Burkhart seitens des Pressereferats weiter.

Bereits fertiggestellt sind die Arbeiten für die Pilotschüttung, den Kreisverkehrsplatz an der B 30 und die Dammschüttung BA II. Im Bau befindet sich weiterhin das Brückenbauwerk über die Schussen und die Bahngleise.

In der Sitzungsvorlage für die Kreisräte wurde als Kostenberechnung aus dem Jahr 2014 für diese Leistungen der Betrag von 3,541 Millionen Euro genannt. Mit der jetzigen Vergabe „entstehen für diesen Bauabschnitt Mehrkosten von voraussichtlich etwa 380 000 Euro. Diese Mehrkosten sind mit den Baupreissteigerungen seit 2014 und der der-zeit sehr guten Auftragslage der Bauwirtschaft zu erklären“, heißt es weiter. Außerdem könne zwischenzeitlich, nämlich nach der fertiggestellten Untergrundverbesserung in der Trasse, der Massenbedarf aus dem Erdzwischenlager in Hirschlatt genau ermittelt werden.

„Die Kosten für die nun erforderliche Beräumung des Erdzwischenlagers aufgrund des Massenüberschusses sind in diesem Bauabschnitt zusätzlich berücksichtigt“, ist der Vorlage zu entnehmen.

BLICK

Aufgeführt sind in der Kreistags-Vorlage die veranschlagten und die tatsächlichen Kosten bei diesem bislang größten Straßenbauprojekt unter Regie des Bodenseekreises, dem dafür als Landesunterstützung 6,6 Millionen Euro aus dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz zugesagt sind.

Die Kosten im Einzelnen:

Grunderwerb: veranschlagt: 1,712 Millionen Euro/tatsächlich: 1,712 Millionen Euro - Untergrundverbesserung Pilotschüttung: 1,1 Millionen Euro/950 000 Euro – Pilotschüttung: 300 000/245 000 Euro – Straßenbau Kreisverkehrsplatz B 30 inklusive Durchlass und Stützwände: 1,563 Millionen Euro/1,755 Millionen Euro – Straßenbau BA II inklusive Lärmschutz: 3,541/3,92 Millionen Euro – Brückenbauwerk inklusive Lärmschutz und Regenklärbecken 6,65 Millionen Euro/6,3 Millionen Euro – Dammschüttung BA II inklusive Untergrundverbesserung 3,8 Millionen Euro/4,12 Millionen Euro – Ingenieurleistungen 1,356 Millionen Euro/1,4 Millionen Euro – Bepflanzung: 245 000/245 000 Euro – Sonstiges (Rückbau, Leitungsverlegungen und Ähnliches): 114 000/114000 Euro.

Was sich zu Gesamtkosten von 20,761 Millionen Euro summiert. Anno 2014 waren noch 20,381 Millionen Euro veranschlagt worden – was nach derzeitigem Stand für die Gesamtmaßnahme eine Überschreitung um etwa 380 000 Euro ausmacht – gleichsam zwei Prozent.