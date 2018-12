Südlich vom Rathaus: Nachverdichtung ja gerne, aber nur geregelt

Für das teilweise bereits bebaute Gebiet zwischen Rathaus und Penny hat der Gemeinderat am Mittwochabend einen Bebauungsplan auf den Weg gebracht. „Wohnbebauung zwischen B 30 und Schachenstraße“ ist er betitelt -- und warum er zum jetzigen Zeitpunkt und in dieser Form zustande kam, darüber gaben drei Punkte Aufschluss, mit denen sich die Räte nacheinander befassten.

Zunächst wurde dabei ein Baugesuch vorgestellt, das auf die Errichtung eines Fünf-Familien-Hauses in der Hauptstraße abzielt. Es hatte im Technischen Ausschuss im September kein Einvernehmen erhalten (siehe Kasten) - bei der nun präsentierten Planung hatte sich vor allem die Dachform geändert. An die Stelle des eingerückten Flachdachs sei ein Walmdach mit Gauben und einem Einschnitt (Dachterrasse) getreten, hieß es. Von drei Vollgeschossen (EG plus OG1 und OG2) und einem Dachgeschoss war daher die Rede.

Das Grundstück, das bereits mit einem anderen Haus bebaut ist, liegt in jenem Bereich zwischen Schachenstraße und B 30, für den dann der Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan gefasst wurde. Wie Bauamtsleiter Elmar Skurka erläuterte, hält die Verwaltung die Aufstellung eines Bebauungsplans für dringend erforderlich, um zwei Ziele zu gewährleisten: die Sicherung der städtebaulichen Ordnung und die Sicherung der Erschließung. Letztere bezieht sich darauf, dass die Zufahrt über die Bundesstraße erfolgen muss. Hinzu kommt, dass Wasser- und Abwasserleitungen hin zur Schachenstraße angeschlossen sind. Mit der Folge: Bei künftigen Vorhaben könnte der Anschluss nur durch Leitungen erfolgen, die über Privatgrundstücke Dritter führen.

Offenbar sind noch größere Grundstücke vorhanden, die einer Nachverdichtung zugeführt werden sollen, so deutete es Skurka an. Was städtebaulich geordnet geschehen soll -- daher der Bebauungsplan. Zu seinem Plangebiet fragte Gunter Burger (Freie Wähler) an, warum nicht auch unbebaute Grundstücke südlich der Sömmeringstraße aufgenommen wurden. Der Bauamtsleiter verwies darauf, dass die freien Flächen hinter dem Einkaufsmarkt dem Außenbereich zugeordnet sind und daher kein zeitlicher Druck herrsche. Und wohl auch dann an Bedeutung gewinnen, wenn sie sich in Gemeindehand befinden.

Einhellig wie der Aufstellungsbeschluss erging auch die Veränderungssperre für den künftigen Planbereich -- laut Skurka die „logische Konsequenz“, um die Planung zu sichern. Die Sperre gilt für zwei Jahre, kann von der Gemeinde aber um ein Jahr verlängert werden.

BLICK

Im September hatte der Technische Ausschuss (TA) die geänderte Planung für das Fünf-Familienhaus in der Hauptstraße in Buch abgelehnt. Bedenken hegte die Verwaltung, was die Zahl der Geschosse anbelangt. Obwohl das Dachgeschoss eingerückt sei, werde das Gebäude doch als viergeschossig wahrgenommen, so Bauamtsleiter Skurka damals. Da es ein solches bislang in der Umgebung nicht gebe, füge sich das Vorhaben nicht ein.

Auch die Erschließung war Thema. Verkehrlich sollte sie über eine aufgeschüttete Rampe möglich sein. Als Knackpunkt galt die Entwässerung: Da es in der B 30 keine Kanäle gibt, würden alle Bauten in der zweiten Reihe hin in die Schachenstraße entwässern, hieß es von der Verwaltungsbank. Um dies zu gewährleisten, sei ein Leitungsrecht vonnöten – um den Schmutzwasserkanal eines Nachbarn mitnutzen zu dürfen. Was aber offenbar negativ beschieden wurde, daher Skurkas Ansage: „Wir halten das Gebäude nicht für genehmigungsfähig“ – dem schloss sich der TA einhellig an.

In der Folge zog der Bauherr seinen Antrag zurück und reichte ein neues Gesuch ein, das am Mittwoch den Räten vorgestellt wurde.