Säure und giftige Gase entweichen aus Container

Das Geheule zahlreicher Martinshörner sowie flackernde Blaulichter ließen am vergangen Freitag im Bereich des Meckenbeurer Gewerbegebietes Ehrlosen Anwohner wie Passanten aufschrecken. Doch Entwarnung war umgehend angesagt, denn zum Abschluss eines zweitägigen Seminars hatte die Firma Zeppelin-Mobile-Systeme (ZMS) zu einer Notfallübung auf ihrem Firmengelände eingeladen.

Akteure waren – neben den täuschend echt geschminkten Statisten – das THW, die Johanniter sowie die örtliche Polizei. An den zweitägigen Workshops hatten Firmenkunden aus ganz Europa teilgenommen und konnten sich abschließend mit weiteren Zaungästen von der Qualität und Funktionalität der von ZMS entwickelten und gebauten mobilen Systeme für Medizintechnik sowie Kommunikations- und Überwachungsaufgaben überzeugen.

Als Unfallszenario waren umgekippte Container aufgebaut worden, aus denen Säure und giftige Gase entwichen und so bei den Unfallopfern schwere Verätzungen hervorriefen. Unmittelbar nach der Erstalarmierung rückte das THW mit dem von ZMS entwickelten MATF-Shelter (Mobile-Analytic-Task-Force) an. Laut Projektmanager Thomas Müller kann das mobile Labor in wenigen Minuten eine erste chemische Analyse vor Ort durchführen, ohne dass die Helfer dabei den durch Überdruck gesicherten Schutzraum verlassen und sich in den unmittelbaren Gefahrenbereich begeben müssen.

Nach der Dekontaminierung der verletzten Personen wurden diese in den Medizin-Compact-Shelter gebracht. Dort werden erste Diagnosen erstellt und die Verletzten in vier verschiedene Kategorien eingeteilt, um sie einer möglichst effektiven Weiterbehandlung zuführen zu können. Mit dem Übungsverlauf sichtlich zufrieden konnte der Bereichsleiter Markt und Vertrieb, Alexander Lutz, verkünden, dass nach nur 20 Minuten der erste Schwerverletze ins Medizin-Compact-Shelter zur Notoperation eingeliefert werden konnte. In dem Kompakthospital, das die Johanniter zwischenzeitlich mit weiteren Modulen situationsgerecht ergänzt hatten, können notfallmäßige Operationen sowie Intensivbehandlungen durchgeführt werden.

ZMS in Meckenbeuren war Gastgeber des zweitägigen Seminars und sieht die Notfallübung keineswegs als Verkaufsveranstaltung, wie Bereichsleiter Alexander Lutz sowie Projektmanager Thomas Müller betonten. „Wie sieht die Zukunft im Katastrophenschutz aus?“, diese Frage sei im Focus der zweitägigen Veranstaltung gestanden. Ziel sei es gewesen, Informationen an Interessierte zu geben aber auch Infos von Leuten zu bekommen, die bereits mit dem Ernstfall Erfahrungen gemacht hätten. Zeppelin-Mobile-Systeme ist einer der weltweit führenden Shelter-Hersteller für Medizintechnik sowie Kommunikations- und Überwachungsaufgaben. Die Firma siedelte sich 2010 in Meckenbeuren an und bietet rund 100 Arbeitsplätze.