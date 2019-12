Runde um Runde in Brochenzell für den guten Zweck

Der VfL Brochenzell lädt wieder zum traditionellen Christbaumlauf ein – und zwar am Samstag, 21. Dezember. Hierbei werden im Brochenzeller Wald entlang einer mit geschmückten Christbäumen abgesteckten Strecke Runde für Runde für den guten Zweck gelaufen.

In diesem Jahr werden die gesamten Einnahmen je zur Hälfte auf den in der Gemeinde neu gegründeten Verein „Musik hilft Menschen der Region Bodensee-Oberschwaben e.V." und die Aktion „Wünschewagen" des Arbeiter-Samariter-Bundes aufgeteilt. Der Verein „Musik hilft Menschen" hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kindern und Jugendlichen in Not und schwierigen Lebenssituationen im Raum Bodensee-Oberschwaben finanziell und materiell zu unterstützen. Der Verein steckt noch in den Kinderschuhen und kann jede Unterstützung brauchen, teilt der VfL Brochenzell mit. Menschen in ihrer letzten Lebensphase Glück und Freude schenken – das ist die Mission der ASB-Wünschewagen, erklärt der VfL Brochenzell. Seit 2014 erfüllt das rein ehrenamtlich getragene und ausschließlich aus Spenden finanzierte Projekt des Arbeiter-Samariter-Bundes schwerstkranken Menschen einen besonderen Herzenswunsch und fährt sie gemeinsam mit ihren Familien und Freunden noch einmal an ihren Lieblingsort. Der VfL Brochenzell lädt alle ein, gemeinsam Schritt für Schritt diese Projekte zu unterstützen. Laufen oder spazieren sie durch den Wald, wärmen sich am Feuer und lassen sich eine Waffel oder Wurst bei Punsch und Glühwein schmecken, heißt es in der Pressemitteilung.