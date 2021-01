Ruhepause für Meckenbeurer „emma“ sorgt für Irritationen

Grundsätzlich zu unterscheiden ist zwischen sozialem Fahrdienst (wie in Tettnang und Neukirch) und ÖPNV. Ersterer orientiert sich bezüglich des zu befördernden Personenkreises an den Vorgaben der Gemeinnützigkeit. Der ÖPNV unterliegt dagegen den Vorgaben des Personenbeförderungsgesetzes und ist an eine Konzession gebunden – was für Meckenbeuren die Firma Strauss (Tettnang) als Konzessionsnehmer ist. Hinzu kommt, das sich bodo ums Management der Fahrten kümmert – und da die Linie 626 in der Fahrplanauskunft als „Rufbus Sammeltaxi im Bedarfsbetrieb“ gilt, gebe es keine zwingende Verpflichtung zur Bedienung von Fahrten, wie sie allgemein beim ÖPNV besteht, teilt das Rathaus mit.