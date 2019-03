Rudelsingen ist ausverkauft: Nächste Auflage im November

Das Rudelsingen am Montag, 18. März, im Kulturschuppen am Gleis 1 ist ausverkauft. Darauf weisen die Veranstalter in einem Schreiben hin. Allerdings können sich Interessierte jetzt schon Karten für das Rudelsingen am Montag, 25. November, sichern, heißt es.

Diese sind im Internet unter www.rudelsingen.de erhältlich und kosten im Vorverkauf elf Euro, an der Abendkasse dann zwölf Euro. „Gemeinsam zu singen, tut nachweislich gut“, sagt Thomas Lorenz (mittig im Bild rechts), Vorsänger beim Rudelsingen. Gemeinsam mit Gabriel Bukarz und Gregor Panasiuk führt er durch das Abendprogramm. Ein bunter Mix aus Hits und aktuellen Radiosongs begeistert das Publikum immer wieder aufs Neue, heißt es in der Ankündigung weiter. Die Texte werden mit einem Beamer für alle gut lesbar an eine Leinwand projiziert.