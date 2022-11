Rudelsingen in Meckenbeuren am 14. November

Das nächste Rudelsingen in Meckenbeuren startet am Montag, 14. November, um 19.30 Uhr im „Kultur am Gleis 1“, Bahnhofplatz 1. Beim Rudelsingen kommen bundesweit Menschen zusammen, um miteinander Musik zu erleben. Generationenübergreifend wird der eigene Gesang Teil eines großen Chores, heißt e sin einer Mitteilung der Veranstalter. Viele Welthits stehen bei jedem Rudelsingen-Abend auf dem Programm – Rockklassiker treffen auf Schlager und Chansons & Radio-Hits auf Opernarien. Diese bunte Mischung sorgt bei allen Teilnehmern für gute Laune, frischt Erinnerungen an die Entstehungszeit der Welthits auf und macht Lust auf mehr – die 12 Rudelsingen-Teams präsentieren die Liederauswahl bundesweit mit viel Humor & Unterhaltung und begleiten das Publikum instrumental von Song zu Song.

„Durch das Singen tauchen wir ein in eine bunte Welt ohne Angst und ohne Sorgen, finden unsere innere Stärke wieder“, sagt Thomas Lorenz, Vorsänger beim Rudelsingen. Er begleitet das Rudel gemeinsam mit Gregor Panasiuk. Ein bunter Mix aus Hits und aktuellen Radiosongs hat für jede/n im Publikum das passende Lied dabei. Die Texte werden mit einem Beamer für alle gut lesbar an eine Leinwand projeziert.