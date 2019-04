RSG Meckenbeuren startet in die neue Radsaison

Bei schönstem Wetter hat Abteilungsleiter Werner Kettnaker die offizielle Radsportsaison der Radabteilung des TSV Meckenbeuren eröffnen und allen Radfahrern eine unfallfreie Saison 2019 wünschen können. Über die Wintermonate konnte man regelmäßig auf das Rad steigen, sodass der für die Ausfahrten verantwortliche Ralf Paul gut trainierte Sportler auf verkehrsarmen Wegen und Straßen durch das Schussental über Wolpertswende zu der westlich gelegenen Seenplatte führen konnte. Vorsee, Schreckensee und Hohler See waren Höhepunkte in dieser einmaligen Oberschwäbischen Landschaft. Mit der Eröffnungsfahrt beginnt der normale Trainingsbetrieb jeden Dienstag ab 13.30 Uhr für die Senioren. Mittwochs ab 18 Uhr und samstags ab 13 Uhr werden Ausfahrten für alle Aktive in zwei Leistungsgruppen angeboten. Jeweils für Sportler mit Rennrad. Zusätzlich werden alle zwei Wochen samstags längere Ausfahrten über 100 Kilometer angeboten. Unter dem Link www.tsv-meckenbeuren.de Abteilung Radsport gibt es alle Informationen über die wöchentlichen Radtreffs und das Jahresprogramm. Gastfahrer sind jederzeit willkommen, schreibt der TSV. Foto: Verein