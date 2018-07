Rollerfahrer stürzt wegen zwei Radfahrern

Ein 41-jähriger Motorrollerfahrer ist am Mittwochnachmittag gegen 16.35 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Meckenbeuren-Lochbrücke leicht verletzt worden. Der Mann war auf der Bundesstraße in Richtung Friedrichshafen unterwegs und bog in Lochbrücke nach rechts in die Brückenstraße (K 7727) ab. Zum gleichen Zeitpunkt wendeten dort zwei unbekannte Fahrradfahrer und überfuhren dazu verbotswidrig die durchgezogene Linie. Um einen Zusammenstoß mit den Radfahrer zu verhindern, wich der 41-Jährige mit seinem Roller aus und kam dabei zu Fall.